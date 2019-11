Prateći medije koji su dokazali svoju vjerodostojnost možemo se kvalitetnije informirati, stoga je važno znati tko su ljudi koji nam prenose vijesti.

Raspolaganje pogrešnim informacijama vodi do pogrešnih, nerijetko štetnih odluka, ne samo za okolinu u kojoj boravimo nego i za nas same. Kako ćemo u zaglušujućoj buci informacija prepoznati onu istinitu?

Svaka nepoznanica koja pojedincu padne napamet, danas se može provjeriti na malom uređaju kojeg drži u ruci. No iskustvo nas je podučilo da nam taj mali uređaj neće baš svaki puta među prvim rezultatima pretrage dati objektivnu i provjerenu informaciju.

U šumi multimedijalnog sadržaja na brojnim medijskim platformama, važno je znati tko su mediji kroz čije ćete kanale dobiti vijesti obrađene iz svih relevantnih perspektiva, tako da su objektivne i sveobuhvatne, odnosno jednom riječju – kvalitetne.

Koliko je situacija s lažnim vijestima alarmantna pokazuje i podatak da se protiv nje bori i Europska komisija. Budući da se lažne vijesti, bez obzira na to na kojem su kanalu objavljene, većinom šire na internetu, globalne platforme poput Googlea i Facebooka, Europskoj komisiji svakog mjeseca dostavljaju izvještaje o načinima na koje se bore protiv dezinformiranja. O kojim je razmjerima lažnog sadržaja riječ, govori i podatak iz Googleovog izvještaja da su samo u razdoblju od travnja do lipnja uklonili više od 9 milijuna videa s YouTubea.

Prateći medije koji su dokazali svoju vjerodostojnost možemo se kvalitetnije informirati, stoga je važno znati tko su ljudi koji nam prenose vijesti.

Dobro uigrana ekipa profesionalaca Dnevnika Nove TV svoja iskustva gradi desetljećima radeći na terenu i s relevantnim izvorima. Među najpoznatijim licima Dnevnika Nove TV koji svakodnevno u domove gledatelja donosi vijesti s ozbiljnim pristupom, jest reporter s iznimno bogatim terenskim iskustvom - Andrija Jarak.

''Svaka kompleksna tema iziskuje maksimalan angažman. Provjerene informacije možeš dobiti samo od ljudi od kojih si dugogodišnjim radom stekao povjerenje i čije informacije nikada nisi zloupotrijebio. Ključna stvar je da utrka za ekskluzivom ne ugrozi nikoga i da nikada ne otkriješ svoj izvor informacija'', rekao je Andrija Jarak.

Nova TV niže rekorde i na digitalnim kanalima: Na YouTubeu imala čak pet puta više pregleda od prvog konkurenta

Njegova kolegica iz redakcije, Sabina Tandara Knezović ističe važnost provjere informacije iz više izvora. ''Svaki segment posla u informativnom programu je izazovan. No najzahtjevniji je svakako program uživo. Moj radni dan počinje telefoniranjem. Na putu do posla obavim najmanje tri do četiri poziva. Provjeravam informacije iz više izvora. Nikad se ne oslanjam na isključivo jedan. Kroz dugogodišnju karijeru već sam znaš procijeniti kome vjerovati a kome ne. Trebaš biti fer, korektan i objektivan. To onda cijene i drugi. A u informativnom programu važno je i biti prvi'', kazala je Sabina Tandara Knezović.

Reporterka Martina Bolšec Oblak prati zbivanja iz zemlje, a sugovornicima ne dopušta da uzmaknu ni pred teškim pitanjima. Otkriva nam koja je najbolja lekcija kako postati i ostati kredibilan. ''Prvi korak je uvijek nazvati sve strane uključene u priču. Čak i kad misliš da je nešto kristalno jasno, potpunu informaciju možeš dobiti tek kada razgovaraš sa svim osobama o kojima ćeš informirati javnost. Tek nakon toga možeš prenijeti potpunu i točnu informaciju. Iako je to posebno izazovno uz današnje kanale komunikacije kada je informiranje brže nego ikada, nikada zbog brzine ne riskiram točnost i vjerodostojnost događaja o kojem izvještavam'', kaže Martina Bolšec Oblak.

Reporter Domagoj Mikić, kojeg često imamo priliku gledati u izvještajima o crnoj kronici iskustvo prikuplja i u iznimno zahtjevnim situacijama. ''Kada sam s policijom hvatao krijumčare migranata, ali i kad sam izvještavao o ljudima čija su djeca gotovo svakodnevno riskirala život kako bi došli do škole, pa smo problem koji su djeca pokušavala riješiti skoro 30 godina, mi riješili u tjedan dana, imao sam osjećaj da sam pokrenuo pitanje važno za građane i istjerao istinu na vidjelo'', rekao je Domagoj Mikić.

Reporterka Paula Klaić Saulačić kao najvažniju odrednicu kada procjenjuje relevantnosti izvora navodi iskustvo. ''Kada razmatram potencijalni 'izvor' uvijek se i o samoj osobi, ali i informacijama koje mi daje informiram s više strana, tu su vrlo važni kontakti koje ostvarujete tijekom godina na terenu, a iskustvo i povjerenje su najvažniji. 'Figa u džepu' koju možda ima izvor, uvijek je opasnost, zato svemu treba pristupati hladne glave, upućeno, s dozom opreza, ali naravno i otvorenosti prema 'izvoru' i informacijama. Svaku dobivenu informaciju treba ozbiljno prihvatiti i istražiti, tek tada možete biti sigurni u daljnje korake. A brzina detekcije što je 'pravo', a što 'krivo' ovisi upravo o iskustvu i kontaktima koje ste s godinama rada stekli'', rekla je Paula Klaić Saulačić.

Novinari Dnevnika Nove TV gledateljima prenose vjerodostojne, provjerene, objektivne i pouzdane informacije, kako bi u domove gledatelja donijeli što jasniju i točniju sliku svijeta i društva u kojem živimo. Njihovo bogato iskustvo i znanje kao i timski rad zaslužni su za to što je Dnevnik Nove TV već desetu godinu za redom najgledanija informativna emisija.

Oda danas na ekranu Nove TV vidjet ćete lica informativnog programa u novom spotu u kojem vas žele podsjetiti da je dobra informacija ona koja je vjerodostojna, objektivna. Spot je snimio odjel marketinga Nove TV, koji je još jednom dokazao da je Nova TV lider i u tom segmentu.