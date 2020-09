U HSS-u opet sukob. Dio članova tvrdi da su jučer isključili Krešu Beljaka iz stranke, no on, kao i glavni tajnik stranke to demantiraju jer se predsjednika, kažu, ne može tek tako izbaciti.

Vjera u Boga i seljačka sloga, rekao bi Stjepan Radić. No u njegovom HSS-u se baš i ne slažu. Dio članova tvrdi da su stranačkog predsjednika Krešu Beljaka jučer izbacili iz stranke. Ana Marija Petin tako tvrdi da je Glavni odbor donio odluku da se Krešo Beljak isključi iz stranke jer, kako tvrdi, ne provodi politiku HSS, nego svoju politiku koja nije u skladu sa statutom HSS-a.

Krešo Beljak kratko je komentirao na Twitteru da je prisiljen na sve strane demantirati „da je danas 25.9., a ne prvi april“. „A što vi radite petkom navečer“, zapitao se na kraju objave.

Izbacivanje Kreše Beljaka iz stranke demantira i glavni tajnik Željko Lenart. Po statutu, pojašnjava, glavni odbor ne izbacuje članove stranke, a još manje mogu smijeniti predsjednika - to može samo izborna skupština.

„Ne znaju niti tko su sve članovi glavnog odbora jer u njihovom glasovanju postoje ljudi koji nisu članovi odbora, neki nisu ni članarinu platili. Sve te njihove tvrdnje su smiješne, neozbiljne i samo pokazuju koliko se radi o površnom načinu funkcioniranja tih ljudi i kako oni na brzinu žele riješiti za nečiji račun, to ćemo još vidjeti čiji“ dodao je Lenart.

Je li izbačen ili isključen?

Petin se slaže da ga se može smijeniti samo na skupštini, no tvrdi kako su ga oni zapravo isključili iz stranke. Istaknula je i kako će se kroz petnaest dana na sjednici odrediti točan datum sazivanja izborne skupštine i na toj skupštini odbarati novo vodstvo.

Da nešto ne štima u HSS-u nije novost. U srpnju, kada je na izborima ponovno izabran Krešo Beljak, nezadovoljni članovi osporavali su legitimitet tih izbora. Sada traže od Ministarstva pravosuđa i uprave ne samo da se očituje o izborima, već i o isključivanju Beljaka iz stranke.

„Naravno da ćemo u ponedjeljak poslati zapisnik s ove sjednice Glavnog odbora Ministarsvu uprave, da naprave izvanredan nadzor“, ustvrdila je Petin, a i Lenart je imao što za dodati. „Da su toliku energiju uložili u obnavljanje stranke, podizanje stranke mi bismo danas imali daleko veći rejting nego što imamo“, zaključio je.

Čini se kako se posvađane strane slažu samo oko toga da su daleko od stare slave.

