Ivica Todorić ne smatra se bjeguncem, iako je već 10 mjeseci nedostupan hrvatskom pravosuđu. Dok se čeka usmeno saslušanje pred londonskim sudom 6. rujna, zbog njegova zahtjeva za žalbu, moguć je i drugi ishod.

U sinoćnjem ekskluzivnom intervjuu za Novu TV otkrio je da bi se mogao i samovoljno odazvati.

Mjesecima se odbija predati Hrvatskoj, ali sad Ivica Todorić najavljuje: "Ja u svakom se slučaju vraćam u Hrvatsku, i to brzo. Kada? Teško mi je sada reći, vidjet ću to još u idućim danima. Imate i danas avion, recimo. Pa gospodine Bago, nije to tako jednostavno kako vi govorite."

Da nije jednostavno, potvrđuju i stručnjaci. "U toj situaciji riskira da tijela Velike Britanije, ukoliko se njima na vrijeme ne javi, da mogu odrediti istražni zatvor, koji je prethodno bio zamijenjen jamstvom i mjerama opreza.", kaže Damir Primorac.

A i samim dolaskom na hrvatsko tlo, bio bi uhićen. No Todorić uvjerava - poštovat će zakon. "Da, donijet ću još odluku o tome, ali ako bih donio tu odluku, onda postoje određene procedure po kojima to ide, ne mogu se ja sam vratiti, moj pasoš je u Engleskoj."

U tom slučaju morao bi javiti sudu da odustaje od žalbe, potom bi uslijedila pravomoćnost odluke i samo izvršenje predaje. Todorić bi isti dan ili u idućim danima bio odveden u pritvor, a zatim bi ga britanska policija predala hrvatskim kolegama. Oni bi ga komercijalnim letom dopratili u zagrebačku zračnu luku, te bi bio prepraćen u Remetinec.

Postupak predaje mora biti okončan u roku od 10 dana, od dana kada odluka o predaji postane pravomoćna. Taj se rok može produljiti za dodatnih 10 dana. Ista procedura Todorića čeka i ako se ipak pojavi 6. rujna na ročištu u Londonu i zatraži da mu se odobri žalba, ali sud to odbije. Prema rokovima, u Remetincu bi mogao biti još tijekom rujna. Onda ga čeka ispitivanje u tužiteljstvu, ali i odluka suda o njegovoj žalbi na istražni zatvor.

"Istražni zatvor u odnosu na Ivicu Todorića određen je zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Znači, treba onda vidjeti u kojoj je fazi postupak, da li su svjedoci ispitani, nisu i ovisno o tome će biti donesena odluka", kaže Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu.

Na naš upit o tome koliko svjedoka još trebaju ispitati, iz Državnog odvjetništva odgovaraju da detalje istrage ne mogu otkrivati.

"Od te prvotne liste ostalo je čini se nešto manje od 10 svjedoka od kojih su neki strani državljani koji će se morati ispitivati putem međunarodne pravne pomoći. Isto tako vam mogu reći da su zadnji svjedoci ispitani početkom lipnja", rekao je Fran Olujić, odvjetnik Ante Todorića.

A dok ne ispitaju sve svjedoke u istrazi, vrijede i okolnosti za istražni zatvor. No, pred Ivicom Todorićem je i mogućnost da mu londonski sud dopusti mogućnost žalbe. U tom slučaju na londonskoj adresi ostao bi još mjesecima.

