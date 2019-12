Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović kazao je da će odluka o ustavnosti osnivanja Visokog kaznenog suda, koji je trebao početi s radom 1. siječnja 2020. biti donesena u razumnom roku, odnosno kroz nekoliko mjeseci.

Komentirajući odluku o pokretanju postupka ocjene ustavnosti zakonskih članaka koji predviđaju osnivanje Visokog kaznenog suda Miroslav Šeparović je u izjavi Hini kazao da je takvo rješenje doneseno kako bi se spriječile teške ili nepopravljive posljedice.

Ustavi sud će stoga ispitati je li osnivanjem Visokog kaznenog suda narušen ustavni položaj Vrhovnog suda, kao najvišeg suda u državi. "Odgoda ne bi trebala trajati više od nekoliko mjeseci", kazao je Šeparović.

Obaviješteni DSV i Vrhovni sud

Nakon što je na sjednici u utorak donio rješenje o privremenoj odgodi primjene zakonskih odredbi koje se odnose na osnivanje i početak rada Visokog kaznenog suda, Ustavni sud je o tome obavijestio Državno sudbeno vijeće i Vrhovni sud.

Odluka će, dodao je Šeparović, biti javno objavljena sukladno Poslovniku Ustavnog suda, najvjerojatnije u petak. Odluka, naime, nije donesena jednoglasno pa se moraju napisati i tri izdvojena mišljenja.

Do konačne odluke Ustavnog suda po prijedlogu za ocjenom ustavnosti koji su podnijeli SDP-ovi saborski zastupnici Peđa Grbin i Orsat Miljenić, neće biti prisege izabranih 11 sudaca.

No, Šeparović ističe kako rješenje ne prejudicira konačnu ustavnosudsku odluku. Sve do sada poduzete radnje poput imenovanja sudaca, primljenih službenika i namještenika pravno su valjane, ali se "daljnje radnje vezane uz početak rada suda ne mogu poduzimati do daljnjeg", zaključio je Šeparović.

Bošnjaković: Situacija će biti jasna nakon odluke Ustavnog suda

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u srijedu je, uoči sjednice Vlade, rekao da je odluka Ustavnog suda o pokretanju postupka ocjene ustavnosti zakonskih članaka koji predviđaju osnivanje Visokog kaznenog suda procesna odluka te poručio da je osnivanje novog suda dobro za ujednačavanje sudske prakse.

"S obzirom na to da je pokrenuta ocjena ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o kaznenom postupku vezanih za osnivanje Visokog kaznenog suda, Ustavni sud je donio odluku da se dalje ne provode nikakvi postupci i radnje dok on ne odluči o ustavnosti. To je jedna procesna odluka", ocijenio je ministar Bošnjaković.

Proces će trajati ovisno o tome koliko je vremena Ustavnom sudu potrebno da pripremi odluku, dodao je. Upitan jesu li razgovarali sa stručnjacima dok su pisali zakon jer se sada može dogoditi da sud neće funkcionirati, odgovorio je da će situacija biti jasna tek po odluci Ustavnog suda. (V.P./Hina)