Unatoč poražavajućim brojkama, još uvijek svaka županija nema svoju sigurnu kuću i nasilje se najčešće tretira kao prekršaj koji završi novčanom kaznom.

Trpjela je udarce, uvrede i omalovažavanje više od 30 godina. Žrtva obiteljskog nasilja opisala nam je horor kroz koji je prolazila. „Ja sam bila kao onaj mišić što izlazi iz rupice, nikad nisam ništa smjela reći. Kad sam se suprotstavila, bio je grozan, uvijek me vrijeđao. Onda sam rekla – ne, više ne! Idem ga prijaviti policiji.“

Prvi ga je put prijavila policiji prije nekoliko godina. No uskoro se nasilje nastavilo. „Oni su u Centru rekli: 'Pokušajte razdvojiti kuću.' A mi živimo u istoj kući, što ta zabrana približavanja i novčana kazna znači. Zakon je preblag za njih“, dalje objašnjava svoju bezizlaznu situaciju naša sugovornica.

Svaki četvrti nasilnik ponovi djelo. Ženama koje trpe nasilje na raspolaganju su sigurne kuće u kojima mogu ostati i do godine dana.

„Svakako je to velik korak i velika hrabrost da nakon toliko godina odluče ostaviti sve, svoje bližnje i svoju kuću i sve što su stekle da imaju svoj mir“, kaže nam psihologinja s kojom smo razgovarali.

Sada mir ne mogu naći u svakom dijelu Hrvatske, no to bi se trebalo mijenjati. Šest županija koje još nemaju sigurnu kuću, dobit će je.

Vesna Bedeković, ministrica socijalne politike, izjavila je da će kao privremeno rješenje osigurati prostor i opremiti ga do kraja 2019.godine. „U međuvremenu, što se tiče stalnog rješenja, prijavit ćemo se na fondove Europske unije“, dodala je.

Policija sve češće teže oblike nasilja tretira kao kazneno djelo, pa ih je ove godine zabilježeno 639. No i dalje je više prekršaja, njih 4478. Ukupno broj prijava raste, a policija kaže da je to zato što se žene na to češće odvažuju.

Od 1. siječnja sljedeće godine počinitelje očekuju strože kazne. Pomoćnica Ministra pravosuđa Vedrana Šimunđa Nikolić tvrdi da je razlog tomu da država „ne dopusti uopće mogućnost da takav nasilnik i drugi i treći put bude prekršajno procesuiran, već da to bude u ozbiljnijem kaznenom postupku“.

Osnažit će se mjere opreza te ubrzati procesi i sankcije kako bi se izbjegli najcrnji scenariji. Ove godine u obiteljskom nasilju ubijene su četiri žene.

Za kraj prenosimo tek poruku jedne od žrtava nasilja. „Preporučila bih svim ženama da odmah prijavljuju nasilje, da se maknu, da ne trpe nasilje kao što sam ja trpila. Ne moraju to..."

