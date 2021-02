Sve je više cjepiva, ali i novih sojeva korona virusa. U Hrvatskoj je dinamika cijepljenja smanjena. O tome je li vrijeme za opuštanje s virusnim imunologom Stipanom Jonjićem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić.

Jonjić kaže da smo zadnjim mjerama pokazali da možemo kontrolirati epidemiju, čak i bolje od očekivanog.

"Osobno nisam sklon naprasnom popuštanju mjera, već postupnom ublažavanju, ali poštivanju svih mjera, a ne da popustimo mjere, a onda u kafiću imamo totalan nered", kaže doktor te dodaje kako smatra da u ovoj dobroj situaciji popuštanje nije dobro jer bi nas to moglo dovesti do trećeg vala i doveli bi se u puno goru situaciju.

Ruski proizvođač cjepiva čeka odobrenje za Sputnjik 5 u Europi. U ispitivanjima se to cjepivo pokazalo kao vrlo učinkovito za sve dobne skupine. Treba li Hrvatska ići u nabavu ruskog cjepiva, zanimalo je reporterku.

Jonjić kaže da rusko cjepivo ima jednu dobru stvar, a to je da je "to vektorsko cjepivo, kao i neka druga, ali prva doza ide s jednim adrenovirusnim vektorom, a druga s drugim, što ima nekakave prednosti kad govorimo o tome hoće li ta druga doza biti učinkovita", rekao je imunolog te dodao da on ne vidi nikakvih problema s tim cjepivom, ali o tome odlučuju regulatorne agencije.

S druge strane, iako su iz AstraZenece demantirali da je njihovo cjepivo slabo učinkovito kod starijih, neki ga ipak planiraju za cijepljenje mlađih stanovnika. Jusić je pitala Jonjića što misli o tome.

Imunolog kaže da su očito napravili neke greške u koracima tijekom kliničke faze ispitivanja cjepiva te im se dogodilo to da nisu dovoljno jasno pokrili sve populacije. "Ja kao imunolog ne vidim bitnog razloga zašto se to cjepivo ne bi koristilo i u populaciji iznad 65 godina bez obzira što cjepivo nije testirano na njima, barem ne u dostatnom broju", kaže Jonjić te dodaje kako ta populacija nije jedinstvena jer su ljudi "užasno heterogeni", a velik dio te populacije je potpuno zdrav.

