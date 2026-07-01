UŽIVO Okršaj oko Pariza se nastavlja! Očekuje se Plenkovićev odgovor Milanoviću

I dok Hrvatsku "jede" inflacija, predsjednik i premijer javnost zabavljaju s vojnim mimohodom u Parizu 14. srpnja, odnosno s prepucavanjima trebaju li vojnici sudjelovati na paradi ili ne.

Točnije, riječ je o sudjelovanju dvadesetak pripadnika Počasno-zaštitne bojne na tradicionalnom vojnom mimohodu u Parizu u povodu Dana pada Bastilje.

Najavljena je nova izjava premijera Plenkovića, a nakon što je svoju izjavu danas dao predsjednik Milanović koji je ponovno poručio da ostaje pri odluci da pripadnici Hrvatske vojske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja te ustvrdio da će načelnik Glavnog stožera OS RH provesti njegovu zapovijed.

"Načelnik Glavnog stožera provest će zapovijed vrhovnog zapovjednika. Nema drame", rekao je Milanović odgovarajući na pitanja novinara u Slunju.

Ustvrdio je da se zapovijedanje vojskom "pretvara u upravni postupak" te da je priča o ovlastima vrhovnog zapovjednika "potpuno obesmišljena".

"Ja zapovijedam", rekao je predsjednik, dodavši da se zna koga vojnik mora slušati te da ministar obrane nema zapovjednu ulogu u sustavu zapovijedanja Oružanim snagama.

Milanovićeva izjava

Milanović je ranije ponovio je kako smatra da odlazak hrvatskih vojnika na pariški mimohod nije samo protokolarna aktivnost, nego dio političko-vojne inicijative povezane s tzv. koalicijom voljnih, u kojoj Hrvatska ne sudjeluje.

Ocijenio je da je njegova odluka da pripadnici Hrvatske vojske ne sudjeluju na mimohodu zakonita te ustvrdio da u slučaju prijepora konačnu riječ ima predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga.

Milanović je ponovno kao razloge za svoju odluku naveo da Francuska prošle godine nije sudjelovala na vojnom mimohodu u Zagrebu te da je Srbiji prodala borbene zrakoplove Rafale, ustvrdivši da takvi potezi nisu u skladu s odnosima strateških partnera.

Premijer Andrej Plenković poručio je da od načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida očekuje postupanje u skladu sa zakonom.

Što će danas ponovo na ovu temu reći premijer pratite na DNEVNIK.hr-u.