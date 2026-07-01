HDZ izvukao stare Milanovićeve i Kotromanovićeve izjave: Pogledajte što su govorili

HDZ je na svojim društvenim mrežama objavio video u kojem uspoređuje izjave Zorana Milanovića iz vremena kada je bio premijer i danas kao predsjednik Republike, sugerirajući da je promijenio stav o zapovjednom lancu u Oružanim snagama. Video je objavljen u jeku novog spora između Pantovčaka i Banskih dvora oko sudjelovanja pripadnika Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu.

HDZ je video nazvao Milanović kao predsjednik i Milanović kao premijer.

Spor između Pantovčaka i Banskih dvora ponovno je otvoren zbog pitanja sudjelovanja dvadesetak pripadnika Počasno-zaštitne bojne na tradicionalnom vojnom mimohodu u Parizu u povodu Dana pada Bastilje.

Milanović tvrdi da u slučaju prijepora konačnu riječ ima predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, dok je stav Plenkovića i Vlade suprotan.

Poručio je i da ostaje pri odluci da pripadnici Hrvatske vojske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja te ustvrdio da će načelnik Glavnog stožera OS RH provesti njegovu zapovijed.

Ministar obrane Anušić ranije je izjavio da za sudjelovanje na takvom događaju nije potrebna suglasnost predsjednika Republike jer se ne radi o vojnoj operaciji.

Sada je svoj stav HDZ ilustrirao videom u kojem se vidi Ante Kotromanović, ministar obrane u Milanovićevoj vladi, koji u videu napominje kako - "korištenje snaga u miru radi Vlada".

Milanović u videu kaže: "Vlada na kraju mora donijeti odluku jer je odgovorna za to".

Kotromanović također potvrđuje da konačnu odluku ima Vlada.

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