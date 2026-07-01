HDZ izvukao stare Milanovićeve i Kotromanovićeve izjave: Pogledajte što su govorili

Video koji je HDZ objavio na društvenim mrežama ponovno je u fokus stavio spor između Vlade i predsjednika Republike. U njemu stranka uspoređuje Milanovićeve izjave iz dva različita mandata, tvrdeći da je promijenio stav o tome tko ima posljednju riječ u zapovijedanju Oružanim snagama.
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HDZ je na svojim društvenim mrežama objavio video u kojem uspoređuje izjave Zorana Milanovića iz vremena kada je bio premijer i danas kao predsjednik Republike, sugerirajući da je promijenio stav o zapovjednom lancu u Oružanim snagama. Video je objavljen u jeku novog spora između Pantovčaka i Banskih dvora oko sudjelovanja pripadnika Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu.