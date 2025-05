VIDEO Dirljiv trenutak u Tomaševićevom stožeru: "Jako sam ponosan na svog sina..."

Građani grada Zagreba u nedjelju su birali gradonačelnika te članove Gradske skupštine, vijeća gradskih četvrti i mjesne samouprave.

Tomislav Tomašević osvojio je najveći rezultat u utrci za gradonačelnika Zagreba na lokalnim izborima te je zamalo odnio pobjedu u prvom krugu.

U stožeru Možemo! vladala je euforija među članovima stranke, a svoju sreću nisu skrivali ni roditelji Tomislava Tomaševića.

"Cijeli život su uz mene i to mi jako puno znači. Brinu se. Kaže tata da se najviše brine za moju sigurnost, ali bit će to sve okej", rekao je nasmijani Tomašević stojeći zagrljen sa svojim roditeljima u stožeru.

Našalio se i rekao da na obiteljskim ručkovima ne razgovaraju o politici već osam godina. "Savjetovali su mi samo da stalno slušam ljude i da se ne okružim ljudima koji mi govore ono što želim čuti", nadodao je.

Tomislav Tomašević s roditeljima Foto: Dnevnik Nove TV

"Jako sam ponosan na svog sina. Drago mi je da je u drugom mandatu jer je pokazao da je pošten i sposoban. Inače podržavam mlade i znam da će Zagreb ići naprijed. Sve je jasno kada pogledate sva gradilišta, Dinamov stadion - ja sam Dinamovac, bazen Špansko, paromlin, Dom sportova...", rekao je otac Smiljan Tomašević.

Smiljan Tomašević Foto: Dnevnik Nove TV

Upitan o aferi Hipodrom i kontroverzama s kućom bračnog para Kekin, poručio je da krivi DORH.

"Naš DORH je nažalost postao politički DORH. To je sve postalo naštimavanje, jer kada nekome dobrom i poštenom ne možete ništa pronaći - onda počnete naštimavati i izmišljati. Čim se nešto demantira, ljudi odmah pomisle da tu možda ima i nešto istine. To je politička strategija određenog lobija. Vidite to na primjeru GUP-a, jednostavno ga ne daju usvojiti.

Na pitanje novinara, Tomaševićeva majka Ivanka kratko je odgovorila da je sretna sinovim uspjehom.

