Vesna Škare Ožbolt najveće je iznenađenje istraživanja Nove TV o raspoloženju birača kada su u pitanju kandidati za gradonačelnika Zagreba. Nakon dugog izbivanja iz politike našla se na 4. mjestu s podrškom od 9,6 posto. S njom je u Dnevniku Nove TV razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Četvrti po istraživanju no nedovoljno za drugi krug što ćete mijenjati, pitala je reporterka, a Škare Ožbolt odgovara da ne namjerava ništa mijenjati u svojoj kampanji.

"Kampanju vodim stabilno i ustrajno. Mislim da ću biti u 2. krugu i da ću biti gradonačelnica", kazala je te dodala kako kampanju financira sama i donacijama.

Tandara Knezović pitala ju je kako namjerava smanjiti dug od oko milijardu kuna u gradskog blagajni, a Škare Ožbolt kaže da njezin tim to već razmatra.

"Prvo će biti transparentne financije, neće biti kumova i prijatelja. Iza mene ne stoje nikakvi stranački redovi za uhljebljivanje ljudi koji bi trebali doći. Sve rupe će biti rješene novim investicijama, transparentnim ulaganjima", kazala je.

Škare Ožbolt smatra da treba smanjiti prireze koji su najveći u Gradu Zagrebu, ali "prvo treba riješiti dubioze" od kojih je jedna prevelik broj zaposlenih u gradskoj upravi no to se ne može "samo tako sasječi", ističe, jer bi to moglo proizvesti sudske sporove i napraviti nove dugove.

"Kad ću biti gradonačelnica puno će se raditi, oni koj ne budu mogli trčati tim timpom zasigurno će sami otići", kaže kandidatkinja za gradnačelnicu Zagreba.

Kaže i da treba riješiti pitanje Jakuševca i ostalih eko bombi u gradu, no ne bi naprasno raskirala ugovore s Pripuzovim tvrtkama jer prvo mora vidjeti što je u tim ugovorima.

Neke gradske tvrtke bi privatizirala. Holding bi trebalo podijeliti na tri dijela, smatra, no Čistoća bi trebala ostati dio njega.

Nova poskupljenja ne bi uvodila, jer ih je, kaže dosta, a kvaliteta usluge je niska.

Otkrila je i što zamjera Bandiću. To su netransparentnost i olako davanje poslova te ponašanje koje nije u skladu sa zakonom. "Jednostavno ni na koji način se nije ponašao ni brinuo za građane. Ono što mu najviše zamjeram je što nije brinuo za građane cijelu prošlu godinu nakon potresa, a onda je došla poplava. Sjetimo se svih njegovih bezosjećajnih izjava kojima je pokazao da mu nije stalo do ljudi", kaže Škare Ožbolt.

Tri goruća problema u gradu su, smatra, obnova, prostorni plan i komunalna infrastruktura.

Prvi potez kao gradonačelnice bio bi joj obnova grada od potresa, a koalirala bi sa svima koji su "na crti njezinih projekata".

Na pitanje treba li Bandić dobiti svoju ulicu ili spomenik kaže da svi gradonačelnici trebaju dobiti svoju ulicu.

U drugim kandidatima ne vidi opasnost i za kraj kaže da bi gradila novi stadion umjesto obnove Maksimirskog.

