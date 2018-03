Premijer Andrej Plenković poručio je iz Bruxellesa u petak da će se već poslijepodne čuti s predsjedicom Kolindom Grabar-Kitarović kako bi dogovorili sastanak vezan za njezin poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u vrijeme kada Europa razmatra sankcije protiv Rusije zbog slučaja trovanja špijuna.

"Razgovorat ćemo, čut ćemo se danas poslijepodne i dogovoriti sastanak", izjavio je Plenković u Bruxellesu gdje sudjeluje na summitu Vijeća Europe.

Ranije je izjavio je predsjedničin poziv Putinu gleda kao nastavak razgovora od prije nekoliko mjeseci.

"To je nastavak razgovora koji se dogodio prije nekoliko mjeseci u Moskvi i Sočiju i ovo je jedna sasvim druga tema u drugom kontekstu, gdje mnoge države imaju odnose s Rusijom, a u krajnjoj liniji i Ujedinjena Kraljevina je rekla da zadržava komunikaciju s Rusijom, to radi EU i to nije ništa neuobičajeno", rekao je Plenković.

Iz oporbe stižu brojne kritike na račun postupka Predsjednice.



Zastupnica GLAS-a i bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u petak je izjavila kako joj je "teško razumjeti" čestitku i poziv predsjednice Kolinde Grabar- Kitarović ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da posjeti Hrvatsku, ocijenivši kako je predsjednica time "Hrvatsku dovela u nezgodnu sitaciju".

"Mislim da smo već došli u fazu u kojoj se nadamo da je to samo nespretnost, slučajnost, nekoordiniranost i nepostojanje zajedničke vanjske politike, a ne da je to neki zaista poseban projekt", rekla je Pusić novinarima.



Naglasila je kako je vrijeme kada Europsko vijeće, na kojemu je i hrvatski premijer, raspravlja o solidarnosti s Velikom Britanijom u slučaju trovanja bivšeg špijuna i njegove kćeri kemijskim oružjem na teritoriju jedne članice Europske unije s kojom će EU sigurno i nakon Brexita ubuduće tijesno surađivati, "najgori trenutak za upućivanje takvog poziva".

Hrvatska se treba držati saveznika u Europskoj uniji

"Naravno da je Rusija važan partner svim zemljama Unije i da je važno održavati odnose, ali važno je imati i neko samopoštovanje kao Europa, zajedništvo kao Europa. Hrvatska nema druge saveznike prvog kruga osim zemalja Europske unije. Tih se saveznika trebamo držati i onda će nas i velike sile respektirati, nego u situaciji u kojoj se valja nadati da je riječ samo o nekoordiniranosti i nespretnosti, a ne i o instrumentaliziranju Hrvatske u ovakvom trenutku", istaknula je Pusić.



Smatra da je predsjednica Grabar Kitarović dovela Hrvatsku u nezgodnu situaciju jer poziv Putinu, kako je rekla, nije sukreiran s Vladom, "a trenutak je bio katastrofalan, pogrešan".



"Čak me i manje zanima odnos predsjednice i Vlade, to je njihov problem. Zanima me slika zemlje koja se šalje prema van, a koja je u najmanju ruku nespretna, ako ne i potpuno negativna. S druge me strane počinje i brinuti i ova druga dimenzija. Dosad smo sve to tretirali kao nespretnost, rivalstvo između predsjednice i Vlade, a sad se nadamo da je to samo to, a ne nešto opasnije", zaključuje Pusić.



Inače, potezom predsjednice iznenađenje je izrazio i premijer Andrej Plenković koji je najavio da će se zbog te teme u ponedjeljak okupiti državni vrh. Premijer je oko 2 sata ujutro dao izjavu da RH razmatra diplomatske mjere protiv Ruske Federacije i da se razmatraju dvije opcije: protjerivanje ruskih diplomata sa teritorija država članica EU i opozivanje europskih veleposlanika iz Moskve.

Grbin: "Predsjednica sramoti Hrvatsku"

Peđa Grbin (SDP) osvrnuo se tijekom saborske sjednice na poziv predsjednice Grabar-Kitarović da Putin posjeti Hrvatsku.



"Premijer nije znao da je Predsjednica pozvala Putina, on to s njom nije dogovorio. To je izjavio nakon što je na europskom vijeću 28 šefova država uključujući i Hrvatsku jednoglasnosno utvrdilo da je Rusija odgovorna za napad nervnim otpadom u Velikoj Britaniji. Predsjednica je osramotila sebe izjavama u Argentini, a nakon toga je dobila priliku još jednom osramotiti se i ugroziti položaj RH. Ne možemo sa dva dijametralno suprotna glasa govoriti u vanjskoj politici. Mislim da je došlo vrijeme da se zapitamo treba li Republici Hrvatskoj ovakav dualizam", kazao je Grbin. (Hina/N.C.)