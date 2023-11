Bila je djevojčica kad joj je otac nestao na Ovčari: "Takve rane teško zacijeljuju"

Rijeka ljudi ispunila je u subotu Vukovar. Kolonu sjećanja su predvodile Hrvatske obrambene snage. Tiho i dostojanstveno koračalo se od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja. Najteže je bilo onima koji još uvijek traže svoje najmilije.

"Dijelio ga je dan do 19. rođendana. To je teško 32 godine nakon toga, mene boli duša, boli me srce i duša. Ta rana nikad ne zarasta. Mogu nam dati cijelu Hrvatsku, ali mog sina meni nitko ne može vratit. Što mi vrijedi Hrvatska kažite mi", rekla je Jelka, majka nestalog branitelja.

"Hodam za svojeg oca. Moj otac je nestao u obrani Borova naselja i bio ranjen. Od 19.11.'91. ne znamo ništa o njemu, nažalost. Tražimo još uvijek njegove ostatke i da možemo imat mjesto gdje ćemo se pokloniti", poručio je Dalibor Đurđek, sin nestalog branitelja.

Dok ratne rane nisu zacijelile za 1803 obitelji za koliko nestalih osoba Hrvatska još traga. Neki su nakon 32 godine pronašli svoj mir.

"Našla sam ih hvala Bogu, sad sam tek nakon 30 god. Muža sam našla prije tri mjeseca, a sina prije. Sahranila sam ih sada obojicu pa mi je lakše, a bol neće nikad stati. To mi je najveća tuga, to me ubija svake godine, svaki dan. To je najteže što se može opisati u životu", istaknula je Anđa Krivić, supruga ubijenog branitelja.

Što najbolje znaju oni koji su branili Vukovar. Što najbolje znaju oni koji su branili Vukovar. Na putu dugom pet i pol kilometara nepregledna kolona - 150 tisuća ljudi iz Hrvatske i šire došlo se pokloniti žrtvi.

"U mome kraju nema organizirano pa dolazimo svake godine u Vukovar. Neki ljudi iz mog sela su isto kao dragovoljci stradali u Vukovaru. Dolazim svake godine s obitelji", izjavio je Zoran.

"Ja hodam za sve ljude što su pali u ovom gradu i što su dali svoj život za Domovinu i najprije za pokojnog djeda od mog najboljeg prijatelja koji je ubijen na Ovčari", dodao je Stipe.

"Kad je pala obrana grada ja sam onda živjela u Kanadi. Sjećam se da smo bili kod parlamenta u Torontu i plakala sam kao mala beba", napomenula je Neda Sakać, povratnica iz Kanade.

"Nekad bude sunce, nekad kisa, hladno, snijeg, ali koliko bilo teško, nije teško kao njima '91. zbog kojih to radimo tako da ćemo to radit dokle god budemo mogli", kazao je Radovanović, Moto klub Korčula

"Ja supruga i troje djece smo u koloni. I moram priznat da je doživljaj. Nešto posebno. Svaki Hrvat bi trebao doći bar jednom u kolonu sjecanja i odati počast žrtvama, isto onako sto su se oni borili za nas. Ovo je najmanji znak pažnje pet kilometara pješke", ispričao je Robert Bošnjak.

I navijačke skupine koračale su u tišini kao jedna, a za sve koji su život dali za Domovinu položene su ruže i upaljene svijeće na Memorijalnom groblju. Posebno emotivno je to za obitelji koje još nisu pronašle svoje najmilije.

"Moj otac je nestao '91. u Vukovaru, odveden je iz ovakve kolone i do dan danas ne znamo gdje je", rekla je Milica Zebec, kći nestalog branitelja.

Pognute glave, ali puni ponosa na heroje.

"Grad je i večeras pun i kod vodotornja i na drugim lokacijama. Vikend je pa će mnogi u Vukovaru i prespavati. Kada Vukovarci kojima ovo jako puno znači isprate sve svoje goste i vrate se svojim obavezama i životu to neće biti tako jednostavno i lako", izvijestila je uživo iz Vukovara reporterka Dnevnika Nove TV, Marina Bešić Đukarić.

"Takve rane teško mogu zacjeljuju, ali kroz godine jednostavno živiš s tom ranom koju nosiš u sebi. Isto tako pokušavaš ne prenositi bol na svoju djecu, ali ih učiti da je žrtva koja je podnesena za slobodu Republike Hrvatske prevelika i da se ona nikada ne smije zaboraviti", rekla je Veronika Soldo, kći poginulog branitelja.

U grad je kroz dan stiglo oko 150 tisuća ljudi.

"Drago nam je što se u Vukovar došao toliko velik broj osoba pokloniti žrtvi svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila. Vukovar živi svaki dan i nismo mi jedan dan u godini, mi živimo 365 dana u godini i svi Vukovarci nastoje svoj grad svakim danom učiniti sve boljim i ljepšim mjestom za život", poručila je Soldo.

Mnogi se pitaju kakva je budućnost djece u Vukovaru, no Soldo je sigurna što će njezina djeca odabrati.

"Ja vjerujem da je njihova budućnost ostati ovdje u Vukovaru i na kraju krajeva njihov djed je dao život za ovaj grad i mislim da bi mi trebali nastaviti baštiniti to njegovo djelo", istaknula je i dodala da i sin želi postati policajac kao i djed.

"Ukupno 858 djece u Vukovaru ostalo je bez jednog ili dva roditelja, a oni će u ponedjeljak posebnim mimohodom svojim roditeljima odati počast, a u nedjelju će se Vukovarci prisjetiti i žrtava Borovo Commercea", napomenula je reporterka.

