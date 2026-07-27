Gužve na crpkama uoči poskupljenja: U dijelovima Slavonije nestalo plavog dizela, pumpe uvele ograničenja

Vlada je objavila nove cijene. Eurosuper 95 poskupljuje 8 centi po litri, nova cijena iznosi euro i 62. Eurodizel bit će 16 centi skuplji. Litra će stajati euro i 75 centi.

Najgore je prošao plavi dizel, po litri će biti skuplji 19 centi. Nova cijena iznosi euro i 21 cent. Po novim cijenama točit će se sljedeća dva tjedna.

Evo što na najnovije poskupljenje kaže ministar financija Tomislav Ćorić.

Zadnjih dana se još spominje opcija uvođenja plivajućeg PDV-a, što je ranije bilo spominjano kao neka krajnja opcija koja bi se koristila, pa je ministar upitan koliko smo daleko od toga?

"O tome sad nismo razgovarali", rekao je ministar financija Tomislav Ćorić.

Na pitanje koliko je ostalo trošarina ministar je odgovorio.

"Kada govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor, na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3 zarez nešto sitno", objasnio je Ćorić.

Panika oko plavog dizela

Najavljeno poskupljenje plavog dizela za 19 centi po litri dovelo je do gužvi na benzinskim postajama. Poljoprivrednici žele stvoriti zalihe po sadašnjim cijenama, pa je potražnja pet puta veća u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Dio crpki ograničio je kupnju na najviše 300 litara, a u dijelovima Slavonije zabilježene su i privremene nestašice ovog goriva.

"Na raspolaganju je poljoprivrednicima 231 milijun litara plavog dizela za ovu godinu. Količine koje su osigurane će biti na raspolaganju, svi moraju biti svjesni da distribucija ovisi o razumnom korištenju kapaciteta i da ne smijemo ugroziti da na crpkama nestane plavog dizela i jednostavno sve pozivam na razumijevanje", izjavio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.