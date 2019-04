Poljoprivrednici ne mogu s njive i na njivu, a roditelji strahuju za djecu. Tako žive mještani Tovarnika, Ilače i sela u okolici graničnog prijelaza, pred kojim se svakog vikenda stvaraju nepregledne kolone kamiona. Mještanima je prekipjelo čekati rješenje, pa najavljuju i sami izaći na cestu.

Od graničnog prijelaza Tovarnik, preko Ilače do Banovaca i Đeletovaca - kolona kamiona duga 10 kilometara.

''Mi ne možemo ići cestom, nama je cesta blokirana, jer kad krenemo to je kolona ne znam ni ja koliko dugačka'', ispričao je Milan Kuzmić, poljoprivrednik.

Nepreglednu kolonu nadzire policija i kroz sela pušta u intervalima, no mještanima to puno ne pomaže.

''Buka je non stop, prašina je non stop, zagađenje je non stop, noću ne možete spavati ako su te kolone, ljudi se zaustave, zimi pogotovo, njima je hladno u kamionima i onda to turira cijelu noć'', kazao je Stjepan Filić iz Ilače.

''Tri školarca imam i to je katastrofa, ti kamioni lete, ne gledaju uopće ni na brzinu ni na što'', požalila se Zdenka Čurčinac iz Ilače.

Najgore je četvrtkom, petkom i subotom. ''Mi molimo i apeliramo nadležne Ministarstvo prometa, Hrvatske ceste, policiju da se kamioni svi oni preko sedam i pol tona u tranzitu usmjere na granični prijelaz Bajakovo. Mi ih molimo i umoljavamo, inače, u stanju smo i naši mještani podići sve, blokirati sve'', kazala je Ruža Veselčić Šijaković, načelnica općine Tovarnik.

U policiji pojašnjavaju da za tu državnu cestu ne postoje zapreke, pa takav promet ne mogu ni spriječiti ni sankcionirati. Upozoravaju i da granični prijelaz Šid ima samo jedan kolni trak, što usporava protok. Negoduju i prijevoznici.

''Ja bi, da se mene pita, stavio samo za domaće prolaz, znači, Hrvatska, Srbija. A ne da prelaze Turci, Bugari, svi mogući'', kaže Milenko Manojlović, autoprijevoznik iz Rijeke.

Ministarstvo prometa razmišlja o uvođenju dodatnog traka, preusmjeravanju prometa ili modernizaciji postojeće prometnice, no ne nudi brzo rješenje. A mještani više ne žele čekati.

Dubravko Blaškovič, predsjednik općinskog vijeća koji je sudjelovao na sastancima s mjerodavnima koji se održavaju još od prošle godine kaže: ''U veljači smo saznali da su ograničili teretna vozila teža od sedam i pol tona na mnogim graničnim prijelazima, jedino Tovarnik nismo našli među njima. Nisu objasnili zašto. Ovo nije jeftina novinarska priča, nego životna problematika naših mještana. Imam osjećaj da se nalazimo u '91. godini. Da vam kažem za usporedbu kad nam je selo bilo okupirano i mještanima je bilo ograničeno kretanje u selu i bili su ugroženi životi. Isto nam je tako i sada, ali od strane bugarskih šlepera''.

Najavljen je prosvjed kako bi se broj kamiona smanjio. ''U zadnja 24 sata prošlo je 600 kamiona kroz naše selo.

