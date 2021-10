Tijekom cijele godine obilježava se veliki jubilej, točno pet stoljeća od prvog tiska "Judite" Marka Marulića. U njegovu rodnom Splitu otkrivena je skulptura i predstavljena knjiga koja novim generacijama približava ovo djelo oca hrvatske književnosti.

Dva metra visoka Judita, izrađena od bračkog kamena, od danas krasi dvorište splitske gimnazije Marka Marulića. S obzirom da mi ne znamo kako je ona izgledala to nije mogao biti nekakav portret ili nešto realistično. Pa smo išli na ovu verziju jedne moderne skulpture koja mislim da ima elemente i klasičnoga u sebi'', pojasnio je Lovro Jakšić, akademski kipar.

A povodom jubileja 500 godina od prvog tiska ovog Marulićeva znamenitog djela predstavljena je i knjiga u kojoj se uz pretisak originala iz 1521. godine, nalaze i tumačenja i prijevod na hrvatskom standardnom jeziku. Jer novim generacijama ona može biti izazov za razumijevanje, izvijestio je reporter Ivan Kaštelan u Dnevniku Nove TV. Finale je ovo godišnjeg projekta udruge Hrvatsko zajedništvo u kojoj su sudjelovali članovi iz cijele zemlje.

''Troje iz Osijeka, iz Splita, Zagreba, od svukud, znači napravili... s Brača, kipar je rođeni Bračanin. I na to smo jako ponosni. Ovo smo mi shvatili kao hrvatski projekt. Hrvatski nacionalni projekt'', kazao je Nediljko Matić, predsjednik udruge Hrvatsko zajedništvo.

Zbog ovog velikog jubileja Vlada je cijelu 2021. proglasila godinom knjige. Proglasiti godinu godinom čitanja ok, sve je to u redu. Međutim danas kad slavimo odnosno sjećamo se Judite i njezinih pet stotina godina postojanja, onda je to trebala naglasiti'', zaključila je Anja Šovagović Despot. Jer u pitanju je ipak, otac hrvatske knjiženosti.

