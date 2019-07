Velika gužva, oko 4 kilometra nastala je na Krčkom mostu. ''Apsolutno se držimo naputka HNB-a i ministarstva financija da lipa je važeće platežno sredstvo'', kaže Franjo.

Nezadovoljni motoristi, ali i drugi vozači okupili su se u znak pobune protiv plaćanja mostarine. Žale se jer osim prelaska Krčkog mosta nemaju drugi način do otoka Krka.

U znak prosvjeda mostarinu su plaćali lipama i time izazvali zastoj i stvaranje kolone vozila. Uvjeti za sudjelovanje u prosvjedu bili su tehnički ispravno vozilo, lipe i voda za sebe, ali i putnike koji će čekati u koloni.

Velika kolona na Krčkom mostu: Kovanicama protiv plaćanja mostarine

''Mene ljuti da mi jedini plaćamo, jedini most koji se plaća u Hrvatskoj i koji je jedini alternativni put prema Krku'', rekao je Alen.

''Poanta je u tome da mi nemamo alternativu za prijeći do Krka. Uvijek se mora plaćati most, most koji je davno otplaćen. Vidimo da nas sve više ljudi podržava. Nećemo biti samo mi motoristi'', rekla je Snježana.

