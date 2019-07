Ruski predsjednik Vladimir Putin dao je intrevju poznatom američkom redatelju Oliveru Stoneu.

Vladimir Putin je u tom intervjuu izrazio zabrinutost zbog mogućeg sukoba između SAD i Irana. "To brine zato što se događa blizu naših granica. To bi moglo destabilizirati situaciju oko Irana, moglo bi pogoditi zemlje s kojima imamo veoma bliske odnose, izazvati dodatni priljev izbjeglica na velikom nivou i uz to značajno naštetiti svjetskoj ekonomiji, kao i globalnom energetskom sektoru", rekao je Putin.

U razgovoru sa Stoneom dotaknuo se slučaja Skripalj. Vladimir Putin rekao je da ne vjeruje da je engleska tajna služba umiješana u slučaj trovanja bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja. ''Iskreno rečeno ja u to ne vjerujem'', rekao je Putin u intervjuu sa Stoneom, koji je objavljen na web stranici Kremlja.

Putin otvoren za mirovne pregovore s Ukrajinom

Na pitanje o tome gdje se nalazi Skripalj, Putin je rekao da o tome ne zna ništa: ''Na kraju krajeva on je špijun. On se uvijek krije.''

Upitan je i imala li možda Skripalj neke informacije koje planira dati medijima, Putin je rekao da sumnja u to: ''On je već istupio iz tih redova. Kakvu on sada informaciju može imati?''

Prema britanskoj verziji događaja, Skripalj bivši pripadnik ruske vojne obavještajne službe, koji je osuđen u Rusiji zbog špijunaže za britansku stranu i koji je kasnije zamijenjen za ruske obavještajce, otrovan je zajedno sa kćerkom Julijom u gradu Salisbuyu 4. ožujka. London je optužio Rusiju da stoji iza incidenta, što je Moskva odbacila.

Oliver Stone je upitao Putina bi li primjerice bio kum na krštenju njegove 22-godišnje kćeri, budući da je kum već većem broju ljudi. Pitanje slavnog redatelja bilo je hipotetsko, no Putin je odgovorio protupitanjem.

''Želi li ona postati pravoslavna kršćanka?'', pitao je Putin.

''Mi ćemo je učiniti pravoslavnom'', odgovorio je Stone, prema transkriptu intervjua koji je u petak objavio Kremlj.

''To moraš nju pitati'', rekao mu je Putin.

Cijeli intervju možete pročitati na stranicama Kremlja.