Pola svijeta – zvuči nevjerojatno, ali toliki prostor Hrvatska do kraja godine neće adekvatno pokrivati svojom diplomatskom mrežom. Nekim veleposlanicima mandati su istekli još 2019., nekima istječu uskoro, a neki su nažalost preminuli. Ni oko jednog od njih premijer i predsjednik već mjesecima se ne mogu dogovoriti, bez obzira na to što svijet postaje sve napetije mjesto. Detalje donosi Hrvoje Krešić.

Svijet gori, djedovi se češljaju. Ovom verzijom stare narodne mudrosti najkraće se može opisati politička trakavica u kojoj premijer i predsjednik nikako mjesecima ne žele dogovoriti 40-ak veleposlanika i konzula, koji će predstavljati Domovinu, mahom u najutjecajnijim svjetskim državama.



Mandat je već odavno istekao veleposlanicima u državama poput SAD-a, Ujedinjene Kraljevine, Italije, Indije ili Crne Gore. Ove godine ističu mandati onima u Izraelu, Švicarskoj, Turskoj ili Australiji, dok su nekadašnji veleposlanici u Francuskoj i Litvi preminuli i nije im nađena zamjena.

Kako veleposlanici često iz jedne države pokrivaju nekoliko susjednih, ukupan zbroj svih u kojima Hrvatska neće imati adekvatno predstavništvo iznosi nevjerojatnih 96 država od ukupno 195 koliko ih je na svijetu.

Za to što Hrvatska diplomatski ne pokriva adekvatno čak pola svijeta, predsjednik Republike odgovornim drži premijera.



"Ja sam jedno imenovanje potpisao, to je ambasador u Beogradu, to sam napravio na molbu Andreja Plenkovića i to ne smatram nikakvom uslugom nego normalnim tijekom posla. Što se dalje dogodilo? Čovjek je htio totalnu kontrolu. Neće je imati. Na njemu je, morat ćemo sjesti i dogovoriti se, ali ne tako da mi dolaziš s nekim rezolutnim prijedlogom HDZ-a. To neće ići", izjavio je predsjednik Zoran Milanović.

Ministar Grlić Radman nakon oštrih poruka iz ruskog veleposlanstva: "Ne vidimo razloga za taj prosvjed, čini mi se da to nije uobičajeno"

Rusija prijeti Hrvatskoj zbog protjerivanja diplomata: "Poduzet će se mjere odmazde." Iz ruskog veleposlanstva otkrili tko mora otići



Iz Vlade poručuju: samo zato što su im mandati istekli, ne znači da Hrvatska nema veleposlanike.



Davor Božinović je rekao: "Sve dok postoje veleposlanici na svojim mjestima, Hrvatska ima svoje predstavnike. Postići će se dogovor kada se za to postignu uvjeti."



Činjenica jest da veleposlanici mogu u stranim državama po isteku mandata ostati doslovno doživotno, jer predsjednik i vlada moraju zajedno potpisati čak i njihovo razrješenje. No pita li se iskusne diplomate, takva praksa je u okolnostima globalnih tenzija, agresije na Ukrajinu, pa čak i pada letjelice u Zagrebu – katastrofalna.



Srđan Kerim, bivši predsjednik Opće skupštine UN-a kaže: "Sve to skupa govori da je obnavljanje, kompletiranje i kvalitetno ekipiranje hrvatske diplomacije zadaća od nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku, a tu treba tražiti i odgovor na pitanje treba li i dalje odugovlačiti s nerješavanjem te situacije."



Iako bi čovjek pomislio suprotno, nacionalni interes nije nužno stvar koja će dva brda natjerati na dogovor: već je dugo prazno i mjesto vojnog atašea u Srbiji, koja se ubrzano naoružava.

"To je zaista neozbiljno i kontraproduktivno, to je kontra naših interesa i narušava čak i ugled Hrvatske. A ako negdje mi kao zemlja trebamo, možemo i moramo igrati istaknutu ulogu, to je definitivno jugoistok Europe", rekla je Vesna Pusić.



Jedina igra koju igraju oni koji kroje hrvatsku diplomaciju je, čini se, samo igra skrivača.

