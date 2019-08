Božo Nekić (68) iz Vratnika prije tjedan dana šetao je šumom sa svojim psima, labradorima Nerom i Tedijem, kad ih je napao medvjed. Nekić je u napadu ostao bez palca na lijevoj ruci i ima teške ozljede lijeve potkoljenice.

"Moji psi spasili su mi život. Da nije njih ne znam bih li sad razgovarao s vama", rekao je Nekić za Novi list. Kazao je da je krenuo sa psima u popodnevnu šetnju u obližnju šumu u kojoj je proveo djetinjstvo. U jednom trenutku sjeo je na kamen da se odmori i tada je čuo riku.

"Okrenuo sam se, a medvjed je već bio na stražnjim nogama. Nisam se ni snašao, a on je već u tri skoka bio na meni. U rukama sam imao mobitel i štap, ali mi je odmah razbio mobitel, zgrabio štap i pregrizao ga, a potom me zgrabio za palac lijeve ruke, koji mi je odgrizao. Psi su skočili na njega, lajali, pokušavali ga otjerati. Medvjed se okrenuo na njih, a ja sam u tom trenutku potrčao prema najbližem stablu i počeo se penjati. Medvjed me vidio i ponovno krenuo na mene. Zgrabio me zubima i pandžama za list lijeve noge i počeo me vući dolje. Razderao mi je cijelu nogu, otkinuo komad mišića i kože, ali psi su uporno napadali pa me pustio i opet se okrenuo prema njima, i uskoro nakon toga napokon odustao od napada i otišao u šumu", opisao je Nekić napad koji je srećom preživio.

Ističe i kako mu se u tom trenutku medvjed činio "veći od nebodera". Nekić je nakon napada uspio zadržati prisebnost, skinuti košulju i potkušulju te podvezati rane i krenuti prema selu. Čim je stigao nadomak kuća počeo je dozivati u pomoć pa su ga čuli rođak i njegova obitelj i brzo ga odvezli na Hitnu pomoć.

U bolnici će ostati još 5-6 dana, kaže, a od kad ga nema psi samo gledaju u ulaz u dvorište i čekaju da se vrati, prenijeli su mu ukućani.