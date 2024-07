Vela Luka ima i novi brod i pristanište, ali nisu zadovoljni ni domaći ni stranci: "Ponavljamo natječaj..."

Zbog koncerta u čast Olivera Dragojevića navala se osjeća u luci kod ukrcaja. Novo veliko pristanište je izvan Vela Luke što stvara problem i domaćima i turistima. A ni novi brod Oliver nije prilagođen iskrcaju na ovo pristanište.

Stotine ljudi natiskuju se u brod i sa broda. Najgore tek dolazi jer je koncert Oliveru u čast u ponedjeljak,a svi ti putnici moraju nekako stici od novog pristaništa do mjesta Vela Luka. Udaljenost je nešto veća od 2 kilometra, a autobusna linija ne postoji.

Načelnica Općine Vela Luka Katarina Gugić kaže kako ponavljaju natječaj za autobusnu liniju, ali nikome se izgleda ne isplati pa zaintresiranih nema.

Neki se spašavaju privatnim brodicama, drugi zovu taksi jer do luke pješke ima oko 25 minuta. Problem u pristaništu je i to što novi trajekt Oliver zbog svoje konstrukcije ne može pristati pramcem nego krmom pa automobili često moraju izlaziti u rikverc. Problem je i manjak parkirnih mjesta. Ali ovih dana svi se nadaju da će sve to pasti u sjenu dobrog raspoloženja i Oliverove pjesme.

A kakva je sezona na jednom od najvećih dalmatinskih otoka, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić. O stanju s brojem turista na Korčuli razgovarala je s Dorjanom Dragojevićem, direktorom TZ Vela Luka.

Ocijenio je da što se tiče popunjenosti kapaciteta i dolazaka turista mogu biti zadovoljni, no da su poskupljenja svega ostaloga u cijeloj državi dovela do toga da i turisti gledaju gdje mogu uštedjeti pa ne idu po restoranima kao prije.

Unatoč tome, na koncertu u čast Olivera Dragojevića u ponedjeljak u Vela Luci očekuje i do 30 tisuća ljudi.

