PR stručnjak Vedran Strukar fotografirao je u Fini službenicu koja tijekom radnog vremena surfa po portalima. Priča je dobila nevjerojatan zaplet, odnosno više njih.

''Fina u Vukovarskoj, jutros u 9:58. U poslovnici gužva; od četiri šaltera za istu stvar rade samo dva. Neki smor gnjavi ženu već 20 minuta na prvom šalteru, ljudi negoduju jer na šalteru pored za istu stvar žena ne prima stranke. Radi nešto, kaže, važno! Vrag je u detalju... Evo što tako važno radi... Surfa ona po portalu", napisao je Strukar, koji je objavio i fotografiju gospođe na svom profilu na Facebooku.

Vedran Strukar Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell

Tu tek počinje zaplet. Strukar je napisao da ga je samo pola sata nakon što je objavio status s fiksnog broja zvala gospođa koja se predstavila kao gospođa s fotografije. ''Kaže da sam prekršio zakon jer sam je fotografirao u Fini iako je to strogo zabranjeno i da mogu kazneno odgovarati. Da mogu završiti u zatvoru zbog toga. Traži da maknem fotografiju. Kaže kako sam je jako uzrujao. Pitam odakle je dobila moj broj, ne odgovara. Kaže kako ju je zvao i oprao predsjednik Uprave (?!?) i da sam joj napravio velike probleme u životu i da će mi se loša karma vratiti jer je ona udovica i majka četvero djece", napisao je.

Objava uklonjena s Facebooka

Strukar je objavio i broj telefona s kojeg je stigao poziv. Kaže da joj je rekao da je neprimjereno da čita portale za vrijeme radnog vremena, a da je ona nakon toga prekinula poziv. Ubrzo nakon toga objava je nestala s Facebooka.

''Današnji status koji sam objavio o 'doživljajima' iz Fine poprimio je sasvim novu dimenziju. Umjesto da isprave svoj propust, i poprave radnu etiku nekih svojih zaposlenika, Fina me prijavila Facebooku za kršenje pravila korištenja i ugasili su mi objavu. Odmah sam se žalio čim sam otvorio tu obavijest i prilažem screenshootove. Čekam odgovor Facebooka na svoju žalbu i osporavanje te prijave. Ako mi sad ugase profil, znate zašto. Nevjerojatno!!!'' napisao je.

Namjerava tužiti Finu

Strukaru je uklonjen post jer je gospođi objavom fotografije povrijedio ugled i dostojanstvo. Strukar je za DNEVNIK.hr rekao da je sve to što se dogodilo sramota. Još čeka odgovor od Facebooka na podnesenu žalbu. Istodobno, njegov odvjetnik namjerava tužiti Finu. Strukar je uvjeren da je došlo do teškog kršenja GDPR-a. ''Službenica je došla do mojeg broja iz predmeta koji sam predao u Finu'', rekao nam je Strukar.

Fini smo poslali upite o spornom događaju, a odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.