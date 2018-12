Tradicionalna blagdanska potrošačka košarica za ovu godinu iznosit će 2176 kuna, što je 108 kuna više nego lani, a skromnija košarica 967 kuna, što je 41 kunu više nego prošle godine, navode Nezavisni hrvatski sindikati (NHS).

NHS u priopćenju napominje da skromnija košarica može biti još jeftinije odricanjem od još nekih blagdanskih sadržaja, pa ju je moguće spustiti na 581 kunu, što je rast za 37 kuna u odnosu na prošlu godinu.

Cijene namirnica potrebnih za izradu kolača u prosjeku su rasle, cijene voća i povrća bilježe različite trendove, ovisno o vrsti i kvaliteti, dok su cijene mesa i ribe u prosjeku rasle s izuzetkom jeftinijih vrsta svinjetine i junetine (svinjska lopatica, mljeveno svinjsko meso i junetina za juhu), koji se uz dodatne napore mogu pronaći po nižim cijenama.

Ipak, cijene namirnica koje se najčešće konzumiraju za blagdane kao što su bakalar, kvalitetniji oslić, odojak i kvalitetniji dijelovi junetine u odnosu na prošlu godinu bilježe blagi rast, napominje NHS.

Na tržnicama se primjećuju ogromne razlike u cijenama, posebice kod voća i povrća. Slične, ali nešto manje razlike primjetne su i u trgovačkim lancima, gdje se sve više pojavljuju značajno skuplji bio proizvodi.

Pridoda li se troškovima blagdanskog stola i trošak božićnog drvca, tada ukupni blagdanski trošak raste. Za najjeftiniju smreku treba izdvojiti od 100 do 150 kuna, za srebrnu smreku od 200 do 350 kuna, dok u zadnje vrijeme vrlo popularna nordijska jelka stoji od 350 kuna do čak 800 kuna, ako se radi o većim primjercima.

Temeljem dostupnih podataka i analiza NHS predviđa da će potrošnja u prosincu ove godine iznositi više od 13,5 milijardi kuna. (Hina)