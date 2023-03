Od početka ove godine na bankomatima su se izdavale uglavnom novčanice od 10 i 20 eura, što je one koji su dizali veće iznose znalo iznervirati.

Tri mjeseca nakon uvođenja eura, na bankomatima će se od 1. travnja moći podići i novčanice od 50 i 100 eura.

Od početka ove godine izdavale su se samo novčanice od 10 i 20 eura, a to je one koji su dizali veće svote novca znalo iznervirati. No tako je bilo uređeno podzakonskim propisima kako bi se u periodu prilagodbe na novu valutu olakšala kupnja i kako bi se izbjegle situacije da netko u pekaru dolazi po kruh s novčanicom od 50 eura. Iznimno od navedenog, bankomate koji se koriste četirima kasetama za isplatu novčanica banke su mogle puniti i apoenom od 50 eura, uz uvjet da se za isplate do visine manje ili jednake 100 eura uvijek isplaćuju apoeni od 10 i 20 eura.

Od 1. travnja banke će moći, prema svojim procjenama, stavljati novčanice koje misle da su potrebno, što znači da će se moći isplaćivati i one u apoenima od 50 ili 100 eura.

Trenutačno je eurima opskrbljeno oko 4000 bankomata, no njihov će se broj povećati s dolaskom turističke sezone.