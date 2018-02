Aleksandar Vučić u Zagreb stiže u ponedjeljak i ostaje dva dana. U četiri oka će razgovarati s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Potom će za stol sjesti i izaslanstva.

Osim na Pantovčaku, ozbiljne će razgovore imati s predsjednikom Sabora, ali i premijerom Andrejom Plenkovićem. Treba reći da je u Vladi predviđen i ručak za Vučića.

Više će političkih tema biti u fokusu. Nestali su najvažnije humanitarno, a ne političko pitanje - u Hrvatskoj je 1.945 nestalih. Važno je i pitanje manjina u obje države, kako Srba u Hrvatskoj, tako i Hrvata u Srbiji kojih je sve manje. Treba razgovarati i o granici, postoji povjerenstvo za granicu, ali nema pomaka. Neće se zaboraviti ni povrat kulturnog blaga. Hrvatska traži još 1.000 predmeta. Tu je i pitanje sukcesije, ali i pravosudna suradnja dviju zemalja.

Isprika za agresiju na Hrvatsku i ratna odšteta nisu na dnevnom redu posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, doznaje se u petak iz ureda Predsjednice, što dodatno potiče nagađanja da se Banski dvori i Pantovčak nisu usuglasili oko Vučićeva posjeta Hrvatskoj idućega tjedna.

Održat će se veliki gospodarski Forum. U Hrvatskoj gospodarskoj komori će se skupiti 30 tvrtki, po 15 iz svake zemlje. Tu su teme jasne - interesi tvrtki za suradnju. Ulaganja, kako Srbije u Hrvatsku, tako i Hrvatske u Srbiju.

Ima još dosta programa pripremljenog za Aleksandra Vučića. U pratnji predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović posjetit će Mitropoliju zagrebačko-ljubljansku gdje će se susresti s mladima. Vučić samostalno odlazi posjetiti općine Gvozd, naselje Vrginmost gdje je predviđen susret sa stanovništvom i posjet dvjema obiteljima.

Već danima slušamo niz kritika, pa i najavu prosvjeda, Predsjednica i njezin ured, čini se, spremni su za sve to u pripremi ovog sastanka mnogo toga odrađeno u tišini.

Kako doznajemo iz Ureda predsjednice, odrađeni su sastanci s predstavnicima branitelja i nestalih iz čak 25 udruga i svi su predsjednici rekli da ne traže nikakvu ispriku od Vučića.

Tko želi prosvjedovati, poruka je s Pantovčaka - ima na to pravo, ali apeliraju na to da prosvjedi budu mirni i dostojanstveni.

Da bi s Vučićem trebalo razgovarati i o ratnoj odšteti izjavio je u četvrtak premijer Andrej Plenković, a ispriku uoči dolaska u Zagreb zatražio je potpredsjednik njegove vlade i ministar obrane Damir Krstičević.

No, u uredu Predsjednice kažu da ratna odšteta nije među temama koje su ovih dana usuglašavali Pantovčak i Banski dvori i koje su tihom diplomacijom dogovorene s Beogradom.

Upitani zašto je onda Plenković na sjednici vlade otvorio to pitanje, suradnici Grabar-Kitarović kažu da to "treba pitati njega". "To pitanje u ovome trenutku nije tema", rekao je izvor koji je želio ostati anoniman.

''Isprika je osoban čin''

Isto se odnosi i na moguću ispriku srbijanskog predsjednika za koju na Pantovčaku kažu da je "osoban čin koji se ne može od nikoga tražiti".

U Uredu predsjednice tvrde da braniteljske udruge podupiru susret dvoje šefova država. Ipak, neke su veteranske organizacije za ponedjeljak najavile prosvjede protiv Vučića, koji je 90-tih poticao lokalne Srbe na pobunu protiv hrvatskih vlasti.

Svi građani imaju pravo na prosvjed koji međutim mora biti dostojanstven, kaže dužnosnik na najavu demonstracija u kojima će sudjelovati i krovna braniteljska udruge HVIDR-a predvođena HDZ-ovim saborskim zastupnikom Josipom Đakićem.

