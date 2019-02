Frane Lučić živ je gorio. Riskirao je život kako bi zaštitio imovinu Republike Hrvatske. A kako mu ta ista država vraća? Tako da je, 12 godina nakon Kornatske tragedije, bezbroj puta poželio da nije jedini preživio jer, kada je napokon dočekao presudu kojom mu je dosuđena odšteta od oko 3 milijuna kuna, država je uložila žalbu. Zato su tišnjanski vatrogasci složno odlučili prodati zemljište DVD-a i zgradu i kamione kako bi isplatili Franu. Tko će na ljeto i kako braniti od požara, poručuju da se država pita.

Frane Lučić stopostotni je invalid. Šake i stopala su mu deformirani, izgubio je sve prste na rukama i nogama. Teško su mu oštećeni unutarnji organi, najviše pluća. Ne može imati djecu. Životne aktivnosti su mu smanjene za 95 posto. Potrebno mu je 1500 kuna na mjesec samo za medicinske preparate kojima mora mazati kožu, plus vitamini da uopće preživljava.

DORH se žalio na presudu Frani Lučiću, jedinom preživjelom u kornatskoj tragediji, kojom mu je presuđena odšteta od 1,7 milijuna kuna koja se s kamatama penje na ukupnih tri milijuna. Tišnjanski vatrogasci stoga su, zajedno s kolegama iz okolnih društava, izašli na ulice i državi poručili da se trgne. Sami neće sjediti skrštenih ruku. Kad država neće, mi hoćemo, poručili su vatrogasci. Za Provjereno ekskluzivno otkrivaju svoj plan. Prodat će svu imovinu vatrogasnog društva Tisno, odnosno zgradu, zemljište i kamione, i tako namiriti nastradalog Franu.

''Zadovoljan sam ovom današnjom presudom koju sam čekao 10 godina. I eto, želim živjeti kao svaki normalan čovjek, kao i svi vi'', izgovorio je Frane Lučić 1. Veljače, neposredno nakon presude u tužbi protiv grada Šibenika i države po kojoj su mu dužni isplatiti milijun i 750 tisuća kuna odštete, plus kamate. Zadovoljstvo je bilo kratkog vijeka.

''Od tapšanja nema ništa''

Vatrogasci DVD-a Tisno upalili su rotacije i sirene i krenuli na prosvjed jer se država odlučila žaliti na presudu u korist Frani Lučiću. ''Našeg Frane svi se sjete ljeti u osmom mjesecu, krajem kolovoza kad je godišnjica tragedije. Svi dođu u Tisno, tapšaju ga, svi se slikaju i svi su ljubazni. Od tapšanja nema ništa. Ovo se dalo riješit davnih dana'', kazao je Zvonimir Čorkalo predsjednik DVD-a Tisno.

Od kornatske tragedije proteklo je 4 tisuće i 193 dana. Frane Lučić danas je stopostotni invalid. Od države nije dobio ni lipe odštete. Što o svemu misli, rekao je prošle godine uoči obljetnice, kada je posjetio otok. ''Drage moje kolege, slava vam i zavidim vam što i ja nisam s vama smrtno nastradao, odnosno kad me već nije spržilo do neprepoznatljivosti kao vas, da sam barem umro od dehidracije čekajući pomoć koja nikako ne dolazi'', rekao je Frane.

Trebala je to biti rutinska intervencija, a pretvorila se u najveću vatrogasnu tragediju u Hrvatskoj. Šest vatrogasaca poginulo je na licu mjesta. Ostalih sedam teško opečenih prebačeni su u bolnice. Zdravstveno stanje pratilo se iz dana u dana, no stizale su samo loše vijesti.

Uoči 12. obljetnice nema odgovora

Odgovornost se tražila od prve sekunde. Posljednji je preminuo Ante Juričev Mikulin, 17 dana poslije tragedije, kao 12. žrtva. Odgovornost je svaljena na leđa Županijskog vatrogasnog zapovjednika Dražena Slavice. Dva mjeseca proveo je u pritvoru.

Na glavno pitanje, što je uzrok stradavanja, odgovor nikada nije stigao. Kako su vatrogasci živo izgorjeli gaseći goli Kornat? Prva verzija bila je eruptivni požar, drugi izgaranje plinske smjese nastale usred vatre i vjetra.

Dok su se tražili odgovori, a Tisno, Vodice i Šibenik oplakivali mrtve, Frane je vodio životnu bitku. I dobio je. Na Badnjak iste godine vratio se kući u Tisno. Frane je dobio posao u HEP-u. I to je sve.

Dražen Slavica ipak je optužen. Prvi put je oslobođen pa je Vrhovni sud ukinuo presudu. I drugi put je nepravomoćno oslobođen. ''Jedanaest godina još uvijek stojim na mjestu s mojim poginulim kolegama sa Kornata, a postavljen sam, nažalost, kao državni neprijatelj'', kazao je Slavica, bivši šibensko-kninski vatrogasni zapovjednik.

Sve to vrijeme, Frane vodi bitku za odštetu. Ne samo da nije dobio ni lipe, već mu je u jednom trenutku prijetilo i plaćanje 250 tisuća kuna sudskih troškova. Ako nisu odgovorni Država i Grad, postavlja se pitanje tko je? Čiju je imovinu Frane gasio? Zbog koga je 12 ljudi poginulo?

Uskoro će i 12. obljetnica, a odgovora i dalje nema. Ajka Crvelin na Kornatima je izgubila supruga i sina. ''Neka nam napokon kažu istinu. 'Ljudi moji, bilo je tako i tako i to se desilo'. Da se napokon smirimo. Trinaest godina smo stariji, bolesni i, jednom rječju, ludi. Ni jedan novac da oni daju, ni jedan novac ne može nadoknaditi naše. Mi smo svjesni da naše mrtve ne možemo vratiti'', rekla je Ajka Crvelin.

Sljedeća lokacija - Markov trg

Marina Crvelin ostala je bez sina Tome. ''Bol je sve jača. Njega nam nema. Uvijek je u mislima. Sad smo unuka dobili. Dobio je njegovo ime. Uvijek je on sin, uvijek je on tu. Ne može nam nitko nadoknaditi njega. Kad već mi ništa nismo dobili, onda neka bar on dobije jer njemu stvarno treba za lijekove i puste preprarate i hranu i da se ne može jednom dečku omogućit da nešto dobije, to je sramota za cijelu državu'', rekla je majka poginulog vatrogasca.

Tišnjanski vatrogasci i njihovi kolege blokirali su Jadransku magistralu, a opremu demonstrativno odbacili. ''Ova moja kaciga, 12 godina. Pogledajte, kroz nju je prošlo 30 mrtvih i tisuće života je spašeno. Je li to vrijedno da se sad ugasi? Što treba napraviti više? Ja više neću biti miran. Ovi će svi vatrogasci idući puta na cestu, nego ću sve rotore zatvoriti na Jadranskoj magistrali pa zatvorite vi mene i ove vatrogasce ovdje'', rekao je Tome Belakušić zapovjednik DVD-a Tisno.

Sljedeća je lokacija, poručili su, Markov trg. ''A onda neka službena vozila maknu da ih ne bi mi kamionima pregazili. Deset godina gaze sve i ja mislim da je to dosta. Frane Lučić nije gasio svoju imovinu na Kornatima, niti imovinu DVD-a. Tamo je 12 ljudi izgorjelo, a on je preživio. Što mu trebaju novci kad bude imao 60 godina?'', pita se Belakušić.

Općina podržava vatrogasce

Dan poslije prosvjeda, s tišnjanskim vatrogascima ekipa emisije Provjereno sastala se u vatrogasnom domu. Uobičajen dan i rutinsko dežurstvo. Glave više nisu toliko usijane, ali ogorčenost je i dalje tu. ''To je sramota za državu. Za sve predsjednike i premijere. To je sramota za cijelo kompletno hrvatsko društvo da nažalost to promatramo, a da su njegove mrtve kolege, a naši preminuli vatrogasci i njihove obitelji, dobile odštetu, a da on nije dobio. Znači logika je tu da je i on mrtvav, da bi onda dobio odštetu'', kazao je načelnik općine Tisno Ivan Klarin.



Zato su odlučili djelovati sasvim konkretno. ''Ide se korak dalje. Odlučili smo na prijedlog nas vatrogasaca upravnog odbora i članova prodati vatrogasni dom da se namiri odšteta Frani Lučiću'', kazao je Tome Belakušić. Na prodaju idu i četiri vozila koja su također u vlasništvu društva. Za dio profesionalaca koji rade u Tisnom to znači i gubitak radnog mjesta, ali u odluku su apsolutno sigurni. ''Ma lako to što ćemo mi ostati bez svog DVD-a, nego mještani i turisti koji nam dolaze više neće imati protupožarnu zaštitu kao što su imali do sada. E pa neka se oni gore, što pišu puste zakone, zapitaju jesmo li mi bitni ili nismo'', rekao je Belakušić.

Nešto manje od 3 milijuna kuna. Toliki je iznos odštete s kamatama i troškovima koji bi Frane trebao dobiti. Za imovinu društva, taj bi se novac na tržištu mogo dobiti. Zgrada je tik uz more, vozila su nova. Vatrogasci u svemu imaju i podršku općine. ''Općina podržava i mora podržati. Općina je osnivač dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno i na sljedećem ročištu mi ćemo ući u pregovore s Franom i njegovim odvjetnikom da postignemo nekakvu nagodbu. Ne želimo više mrcvariti ni Franu ni njegovu obitelj'', kazao je načelnik.

Očito se zaboravilo što Frane proživljava i što je preživio na Kornatu. Ono čega se sjeća, ispričao je sudu. Svi sve znaju i okreću leđa, kao da nije njihov problem. Odgovora i dalje nema. Vatrogasci prodaju imovinu da bi Frani dali novac, a država se žali na presuđenu odštetu. Može li se pasti niže od toga?

Javljaju se i druga vatrogasna društva, branitelji...

Nakon priče u Provjerenom, javili se vatrogasci iz nekoliko DVD-ova koji su također spremni prodati imovinu da bi pomogli Franji, a javljaju se i braniteljske udruge iz cijele Hrvatske. Više o tome pogledajte u Dnevniku Nove TV u 19.15 sati.