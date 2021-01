Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade održao je konferenciju za medije.

"Imamo novu krizu koja zahtjeva poseban angažman Vlade RH pa tako i drugu čelnu osobu koja bi se mogla u potpunosti posvetiti koordiniranju aktivnosti. Zato smo danas odlučili da voditelj ovoga stožera, koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom, preuzme Tomo Medved. Vrlo precizno je definiran opseg aktivnosti. Ako bi se dogodila nedajbože neka nova katastrofa, požar ili nešto drugo, u nekom drugom dijelu zemlje, na čelu Civilne zaštite bit će ministar Božinović", rekao je uvodno premijer Plenković.

Rekao je kako se vode razgovori s Europskom komisijom kako bi se realocirala sredstva iz postojećeg financijskog okvira kako bi se oko 100 milijuna eura preusmjerilo na obnovu kuća koja su stradala u potresu.

Najavio je da će Tomo Medved u 17 sati sa svim drugim članovima novog Stožera biti u Petrinji kako bi se sastao s čelnicima lokalnih stožera i utvrdio hodogram na terenu.

Ponovno je zahvalio u ime cijele Vlade svim službama koje su nakon potresa djelovale.

"U ovakvim situacijama Vlada RH, ova, prošla ili neka buduća, ima u zakonskom okviru preuzeti odgovornost, ovo je prirodna katastrofa i zato smo odlučili osnovati novi oblik Stožera civiline zaštite kako bi osnažili sve službe na terenu. Nema ni jednog ministra čiji resor već nije odradio neku zadaću. Kroz vodstvo potpredsjednika Tome Medveda Stožer će se usko koordinirati s gradovima, županijama i općinama, i poboljšati sve aktivnosti koje eventualno trebaju poboljšanje", rekao je Plenković.

"Sve službe koje su već sad na terenu će biti u odgovornosti, koordinaciji i uskoj suradnji s Tomom Medvedom", rekao je.

Najavio je istragu o kućama koje su oštećene ili srušene u potresu, a obnavljane su nakon Domovinskog rata.

"Mislim da se treba ispitati kako se to dogodilo, zašto, tko je radio nadzor, davao dozvole. Sve treba ispitati. Nije dobro da postoje objekti koji bi trebali biti čvršći nego što jesu. Obnova koju je Hrvatska provodila nakon rata bila je zaista veliki proces, obnovljeno je i izgrađeno više od 150.000 kuća i stanova, to vam je kao da danas izgradimo 10 Šibenika otprilike. Treba podsjetiti da je za tu obnovu preko 95 posto sredstava dala hrvatska država i porezni obveznici. Ako je bilo situacija koje nisu sukladne propisima to se treba ispitati", rekao je Plenković.

Odgovarajući na novinarska pitanja rekao je kako Zakon o nacionalnoj sigurnosti nije bio okvir za djelovanje u ovoj situaciji.

"Potpredsjednik Tomo Medved ima punu slobodu da uključi sve one koji su na terenu i da uključi još ekspertize ako je potrebno", objasnio je Plenković.

Ministar Davor Božinović rekao je kako kad je u pitanju postavljanje šatora da njih ima dovoljno, ali oni koji su postavljeni su postavljeni ciljano za određene potrebe poput distribuciju pomoći i hrane.

"Oni nisu najsretnije rješenje u ovim vremenskim uvjetima, nije problem da ih nema nego će se onako kako budu potrebe koristiti. U Hrvatsku je već došlo oko 980 šatora i potpredsjednik Medved će danas početi operativno raditi i upoznati se sa svime. Šatora ima i u Robnim rezervama, ima ih u Stožeru civilne zaštite, a iz inozemstva", rekao je Božinović.

Na pitanje o šteti nakon potresa, koja je prema HGK oko 100 milijardi kuna, što je oko dvije trećine proračuna, premijer je rekao kako bi s procjenama šteta još pričekao.

"Mislim da prave razmjere šteta moramo još malo pričekati, a što se tiče donatorskih konferencija u sklopu EU, to se obično radi za države nečlanice, što je napravljeno za Albaniju nakon potresa u Draču. Ogroman broj zemalja je iskazao solidarnost, a mi ćemo vidjeti hoće li biti s nekom zemljom bilatelarni dogovor da eventualno obnovi neki objekt, školu ili nešto slično", objasnio je Plenković.

Proglašena katastrofa

Ranije na sjednici Vlada je proglasila katastrofu na području Sisačko-moslavačke županije te dijelovima Zagrebačke i Karlovačke županije, šest dana nakon razornog potresa od 6,2 stupnja, koji je pogodio pokupsko područje prošlog utorka.

Premijer je rekao i kako se osniva Stožer koji će voditi proces i povezati aktivnosti svih sudionika u pružanju pomoći u saniranju posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji i dijelovima Zagrebačke i Karlovačke županije. Na čelu Stožera bit će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Vezano za novi stožer, Plenković je rekao da će u njega biti uključeni predstavnici svih resora, a potpredsjednici će biti Darko Horvat i Boris Milošević.

Vlada je i minutom šutnje odala počast osmero mladih koji su u novogodišnjoj noći tragično preminuli u Posušju. Vlada je proglasila i sutrašnji dan, Danom žalosti u Republici Hrvatskoj u povodu tragičnog stradanja osmero mladih pripadnika hrvatskog naroda u BiH u novogodišnjoj noći.

"Mislim da je jedna poruka solidarnosti i potpore u ime cijele Hrvatske, ispravna odluka", rekao je premijer Plenković te dodao da su odluku podržali i predsjednik Republike te predsjednik Hrvatskoga sabora.