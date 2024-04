Varali su državu gotovo pet godina i digli 54 milijuna na naknadama za nezaposlene: "Sustav su tretirali kao bankomat"

Petero ljudi varalo je državu gotovo pet godina i u tom su razdoblju ukrali gotovo 54 milijuna funti.

Bugarska kriminalna skupina osuđena je za prijevaru koju je Državno tužiteljstvo u Londonu opisalo kao najveću prijevaru vezanu za financijske povlastice u Engleskoj i Walesu.

Skupina od tri žene i dva muškarca podnijela je u razdoblju od četiri i pol godine više od 6000 lažnih zahtjeva preko Univerzalnog kreditnog sistema, institucije koja vrši mjesečne uplate nezaposlenima, koristeći identitete različitih osoba.

Njihova taktika uključivala je lažne zahtjeve za takozvani univerzalni kredit, a na svakom podnesenom zahtjevu bio je drugi broj mobitela te niz lažnih dokumenata, uključujući ugovore o najmu, krivotvorene platne liste i krivotvorena pisma liječnika opće prakse, stanodavaca i zaposlenika.

Ako bi zahtjev bio odbijen, pokušavali bi opet, sve dok ne uspiju, piše The Sun.

U nekim zahtjevima koristili su se stvarni podaci ljudi, koji su plaćali bandi kako bi podnijeli zahtjeve u njihovo ime.

Galina Nikolova (38), Stoyan Stoyanov (27), Tsvetka Todorova (52), Gyunesh Ali (33) i Patritsia Paneva (26) koristili su se sustavom beneficija poput bankomata za financiranje svoga raskošnog načina života.

Snimka snimljena iz unutrašnjosti stana prikazuje jednog od prevaranata kako obasipa pod desecima novčanica od 20 funti - novcem koji se koristio za odmore, kupnju dizajnerske odjeće, dizajnerskih satova, pa čak i vrhunskog sportskog automobila Audi.

Do 750.000 funti u novčanicama pronađeno je ugurano u kofere u jednom od njihovih domova zajedno s krivotvorenim i lažnim dokumentima.

Podnijeli su oko 6000 lažnih zahtjeva, piše Independent.

Svi su priznali krivicu za kaznena djela povezana s prijevarom i pranjem novca te će im presuda biti izrečena na sudu Wood Green Crown 28. svibnja.

Ben Reid, specijalizirani tužitelj u Upravi za teške gospodarske, organizirane kriminale i međunarodnu upravu CPS-a, nazvao je slučaj vrlo ozbiljnim napadom na sustav financijskih pomoći Velike Britanije.

Objašnjavajući kako se banda tako dugo izvlačila sa zločinom, Reid je za The Sun rekao: "Kad ste hodali cestom po Wood Greenu, vidjeli biste trgovinu na uglu i sve bi se činilo legitimnim. Ušli biste kroz ulazna vrata i tamo bi bile police s hranom i pićem. Ali straga su bile dodatne prostorije sa stolovima i računalima.

"Banda je iz tih prostorija podnosila tisuće lažnih zahtjeva Odjelu za rad i mirovine potkrijepljenih lažnim dokumentima kao što su ugovori o najmu, ugovori o radu i slično. Izveli su kontinuirani napad na sustav osmišljen kako bi se podržali najranjiviji ljudi u našem društvu te su ga tretirali kao bankomat za financiranje vlastitog raskošnog načina života", dodao je.

Trenutačno se radi na povratu ogromnih novčanih iznosa, a smatra se kako je dobar dio njih potrošen i na imovinu u Bugarskoj.

Najveća istraga Ujedinjenog Kraljevstva o prijevarama pokrenuta je kada se u zahtjevima pojavio obrazac ponovljenih imena i adresa.

Policajci su zaplijenili više od 900 digitalnih uređaja i pronašli 750 tisuća funta u gotovini, skrivenih u kovčegu ispod kreveta. Njihova je imovina zamrznuta nakon uhićenja i upada policajaca u nekretnine početkom svibnja prije tri godine.

Five Bulgarian gang members have been described as Britain's biggest-ever benefit fraud gang.



They all pleaded guilty after falsely claiming more than £50 million in Universal Credit.