Muškarac je u nedjelju u Trbounju kod Drniša iz puške upucao psa pred šokiranim svjedocima. Iako je pas jedva davao znakove života dok ga je bacao kraj ceste, policija tvrdi da je pas - pobjegao.

"Bili smo u šoku, sestra je i zaplakala. Pitao sam ga je li normalan, a on je samo spominjao kokoši", ispričao nam je mladić (podaci poznati redakciji) koji je zajedno s bratom i sestrom svjedočio stravičnom događaju u Trbounju kod Drniša u nedjelju poslije podne.

Petnaestak minuta prije užasa prišao im je pas, vrlo dobronamjeran i zaigran. Poigrali su se s njim i mazili ga, a onda su se odlučili malo provozati.

Dok su okretali automobil vidjeli su psa kako trči zaigrano cestom za njima i muškarca kako iz svog dvorišta izlazi s puštom u ruci. Stao je na metar od njihova automobila, pušku okrenuo prema psu i opalio. "Pogodio ga je u leđa prvim hicem iz sačmarice. I sad osjećam teret jer nisam mogao pomoći nevinoj životinji". priča nam mladić koji je muškarcu viknuo je li normalan. Ovaj mu je odgovorio da pogleda njegove kokoši.

"U iskazu je rekao da mu je pas poklao nekoliko kokošiju. Čak i da je to učinio taj pas, to mu ne daje za pravo da ga tako ustrijeli i to još nasred ceste", kaže mladić čija je sestra zaplakala od šoka, a brat je počeo snimati dok je muškarac prilazio, čini se smrtno ranjenom psu, odvukao ga do ruba ceste i tamo ga bacio.

Naš sugovornik je otišao u Policijsku postaju Drniš gdje su prijavili događaj, no tamo su uslijedile dodatne neugodnosti. "Jedan je policajac dobacio da što je taj jedan pas i da je on ubio svojih 10", požalio nam se mladić. Policajci su ipak došli na mjesto događaja, no psa nisu pronašli pa su zaključili da je pobjegao. To su napisali i u službenom priopćenju.

Ako je suditi po snimci, to je malo vjerojatno, a svjedoci tvrde da se policajci nisu potrudili potražiti ga.

Muškarac je na kraju prijavljen za ubijanje ili mučenje životinja, kao i zbog ilegalnog posjedovanja oružja.