UZNEMIRUJUĆE Liječnici u Zagorju uklonili tumor težak 10 kilograma! "To je bio poseban slučaj..."

Velik pothvat liječnika bolnice u Zaboku koji su uklonili tumor težak 10 kilograma. Tumor koji je zauzimao dvije trećine trbušne šupljine u cijelosti je uklonjen bez komplikacija.

Sama operacija trajala je četiri sata, a pacijent je u dobrom stanju i ubrzo će biti otpušten iz bolnice. Ovakvi tumori su rijetka pojava, a još rjeđe se operiraju u županijskim bolnicama. Prizori bi neke mogli uznemiriti.

"To je bio jedan poseban slučaj. Neuobičajen za našu bolnicu jer najčešće takvi tumori i operacije se izvode u većim bolnicama. No bolesnik je s našeg područja i izrazio je želju da se tu operira. Nismo još dobili definitivnu potvrdu, ali prema samom izgledu sigurno će se raditi o benignom tumoru. Nismo uočili nekakve znakove da on urasta u okolne organe", rekao je Tomislav Vukić, specijalist opće i abdominalne kirurgije.

Pročitajte i ovo Određeni problemi Ministarstvo pokrenulo inspekcijski nadzor Prozora života: "Vidjeli smo kako to funkcionira..."

Pročitajte i ovo Amerika gomila zalihe Zlato nikad skuplje: Što se krije iza vrtoglavog rasta cijena ovog plemenitog metala?