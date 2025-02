Cijena zlata probija rekorde i čini se da neće stati tako brzo. Prije samo godinu dana, fina unca ovog plemenitog metala na svjetskom tržištu vrijedila je oko 2.000 dolara. Danas se opasno približava 2.900 dolara, a mnogi se pitaju – što se zapravo događa?

Jedan od glavnih razloga za ovu zlatnu groznicu je nesigurnost u globalnoj ekonomiji, a naročito strah od trgovinskog rata koji bi mogli potaknuti novi-stari američki predsjednik Donald Trump. Ulagači se i inače u nesigurnim vremenima okreću zlatu kao sigurnoj investiciji, ali ovaj put priča je malo složenija.

Naime, analitičari primjećuju zanimljiv trend: zlato koje se trenutno kupuje odlazi u Sjedinjene Američke Države. Samo u prosincu iz Švicarske je prebačeno čak 64 tone zlata u Ameriku. To na prvi pogled nema previše smisla. Ako je riječ samo o strahu od protekcionističkih mjera, tada bi i američki dolar bio sigurna luka za investitore.

Carsten Fritsch, analitičar Commerzbanke, za DW ističe kako Donald Trump nije samo poznat po trgovinskim ratovima, već i po carinama na uvoz robe u SAD. A zlato je - sirovina. Nitko ne zna hoće li uvesti carine na zlato, ali investitori igraju na sigurno: bolje kupiti i dovesti zlato u Ameriku nego riskirati skupe carine u budućnosti.

Trend je posebno vidljiv na New York Commodities Exchange (COMEX), jednoj od najvećih robnih burzi na svijetu. U prosincu je tamo stiglo 123 tone zlata, a od početka godine još 290 tona. Ukupna zaliha zlata na toj burzi sada iznosi oko 1000 tona što je razina koja nije viđena od ljeta 2022. Štoviše, samo od Trumpove pobjede na izborima u studenom, rezerve zlata na COMEX-u porasle su za čak 75%.

Američka glad za zlatom stvara probleme i na drugim tržištima, uključujući ono u Londonu, koje još od 1919. godine služi kao glavna burza zlata u svijetu. No čak su i londonski investitori počeli slati zlato u Ameriku jer je zarada na COMEX-u daleko veća. Trenutna provizija na future ugovore za zlato u New Yorku penje se i do 60 dolara po unci, što otvara priliku za brzu i sigurnu zaradu.

Međutim, ovo seljenje zlata preko Atlantika usporava isporuke u Londonu. Bank of England, koja inače fizički isporučuje zlato u roku od nekoliko dana, sada kasni i do dva mjeseca.

Koliko još može rasti cijena zlata? Na to pitanje nema sigurnog odgovora, ali Jörg Scherer, stručnjak za tehničku analizu iz HSBC-a, vjeruje da će zlato vrlo brzo probiti granicu od 3.000 dolara po unci.

Robert Rethfeld iz Wellenreiter-Invest slaže se, ali napominje da će nakon tog praga rast stati. Na kraju dana, zlato je sigurna investicija, ali ono blokira kapital koji bi mogao biti uložen u druge, možda i unosnije poslove.

