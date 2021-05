Premijer Plenković daje izjavu nakon sjednice užeg kabineta Vlade. Komentirao je zahtjev predsjednika Zorana Milanovića, da se sazove sjednica Vijeća za obranu.

Premijer Plenković daje izjavu nakon sjednice užeg kabineta Vlade. "Govorili smo i o cijepljenju, ostvarit ćemo cilj o cijepljenosti do 30.lipnja od 50 do 55 posto odrasle populacije", kazao je Plenković. Kazao je da se Vlada sprema na rebalans proračuna u lipnju, a komentirao je i nabavku aviona.

"Vlada cijelo ovo vrijeme radi na analizi ponuda, jučer smo imali predstavljanje ponuda užem krugu ministara i s obzirom na dopis predsjednika Milanovića, ja sam mu odgovorio danas, poslali smo mu ponudu za dva termina, sutra ili prekosutra ujutro da se sastane to tijelo koje je savjetodavno, koje nema nikakvu ulogu u donošenju odluke i nadam se da će se to riješiti", rekao je Plenković.

"Ovaj proces je izrazito složen, vrlo kompleksan, stručno zahtjevan", dodao je.

"Predsjednik se želi ukrcati u vlak o suodlučivanju o nabavci", kazao je premijer. Upitan hoće li sjednica Vijeća za obranu biti prilika da razgovara s predsjednikom Milanovićem i o osobnom sukobu, Plenković je rekao da to neće biti tema sastanka.

"Nećemo se razgovarati preko vas, ali imate prevaranta koji vrijeđa cijelu političku scenu, vi to zovete prepucavanja, ali to je ponašanje bez presedana", kazao je.

Osvrnuo se i na izborni rezultat Filipovića rekavši kako je šteta što nije dobio veću potporu. "Ne znam od kuda ta tema da bi moga biti ministar. On spada u novu generaciju političara", napomenuo je premijer.

O izbornom uspjehu Možemo!, kaže: "Ovi glasovi Zagrepčana su obračun s nasljeđem bivšeg gradonačelnika, tu nema nikakve sumnje. Ovi izbori su i totalna propast SDP-a, a mediji su dali ogromnu podršku stranci Možemo!. Ne sjećam se da su mediji ikada tako nekoga tetošili, ali to je ok, nemam ništa protiv, ali i to je pridonijelo onome što smo vidjeli u nedjelju. To je sve istina i većina ljudi to vidi", uvjeren je premijer.

Komentirao je certifikate za cijepljenje i dinamiku. "Taj proces ne ide tako lako, ali namjera je da u ponedjeljak i utorak o tome razgovaramo u Bruxelllesu i intencija je da bude što prije".

Hrvatska još uvijek nije u prosjeku procjepljenih u EU.

"Za Zagreb ne znam, to morate pitati Šostara, ali apeliram na sve da se cijepe, ambicija je doći na 50, do 55 posto odrasle populacije. Ne znam što bi se to trebalo dogoditi da za 40 dana ne dođemo do toga, to se može izvesti bez problema, cjepiva ima dovoljno", kaže.

Ponovo se osvrnuo na lokalne izbore, rekavši da je HDZ apsolutni pobjednik loklanih izbora. Podsjetio je na Škorinu izjavu nakon parlamentarnih izbora da se ne glasa za HDZ i da se poništi listić.

"Isto je rekao i Most. Škoro kaže zaokružite broj tri, a ovaj kaže nemojte glasati. Mi nikada nećemo savjetovati i da im kažemo križajte ili poništavajte listić. To nećete čuti od mene ili HDZ-a. Građani imaju svoj odabir. Naš stav je da pozovemo građane da temeljem svoje procjene nekoga zaokruže", izjavio je premijer.

Na pitanje kada će biti sjednica Vijeća za obranu, predsjednik Milanović danas je rekao da se čuo sa zapovjednikom Oružanih snaga. "Nadam se da će uskoro odlučiti. Ja sam poslao dopis s očitom namjerom da to bude 28. svibnja", rekao je Milanović. Nije želio komentirati bi li on da je na mjestu premijera išao u rekonstrukciju Vlade.