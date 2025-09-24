Uzbuna u domaćoj zračnoj luci: Posada zrakoplova prijavila dim u kabini, putnici evakuirani

U dubrovačkoj zračnoj luci u srijedu navečer je privremeno proglašeno stanje pripravnosti nakon što je posada zrakoplova Airbus A320 kompanije easyJet prijavila dim u kabini. Zrakoplov se u tom trenutku pripremao za redoviti let prema Napulju.

Prema informacijama stranice AvioRadar, hitne službe su odmag po dojavi u roku nekoliko minuta došle do zrakoplova. Putnici su pod nadzorom vatrogasne postrojbe Zračne luke Dubrovnik, sigurno evakuirani u aerodromske autobuse.