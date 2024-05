UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Užas u Njemačkoj: Na desničarskom skupu napad nožem, ozlijeđeno nekoliko ljudi

Nešto prije podne, u napadu nožem na trgu Marktplatz u Mannheimu na jugozapadu Njemačke, ozlijeđeno je nekoliko ljudi. Za sada nisu poznate informacije o težini ozljeda.

U napadu je ozlijeđen njemački desničarski aktivist i antiislamski kritičar Michael Stürzenberger.

Njemačka policija priopćila je da je ustrijelila i ozlijedila muškarca koji je nožem nasrnuo na okupljene.

Na snimkama s društvenih mreža bradati muškarac nožem nasrće na okupljene na središnjem gradskom trgu Marktplatz. Jedna je osoba ubodena nožem u nogu, a policajac koji je pokušao intervenirati dobio rez po vratu. Drugi policajac zatim je upucao napadača.

Nema informacija o identitetu ni motivima napadača, a policija kaže da još ne može iznijeti detalje o ozlijeđenima.

Prijenos uživo iz središta Mannheima prikazivao je protuislamskog aktivista Michaela Stürzenbergera kako se sprema obratiti nevelikom broju okupljenih.

Preko snimke stoji zaštitni znak povezan s Stürzenbergerovom antiislamskom kampanjom "Open Eyes".

Incident je izbio u završnom dijelu kampanje za Europski parlament u kojoj krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfF) vodi kampanju na temelju, kako je stranka naziva, opasnosti koju predstavlja migracija iz muslimanskih zemalja.

Stürzenberger (59), koji se predstavlja kao islamski kritički novinar, dosad je bio član nekoliko krajnje desnih antiislamskih organizacija, uključujući pokret PEGIDA koji održava redovite marševe ulicama gradova, posebno u istočnoj Njemačkoj.

