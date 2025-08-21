Sudarilo se pet vozila na zagrebačkoj obilaznici: Ozlijeđeno 10 ljudi, među njima i dijete

Velika prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici u četvrtak oko 12 sati između Lučkog i Jankomira.

U sudaru je sudjelovalo pet vozila te je 10 osoba ozlijeđeno, a vatrogasci su jednu osobu morali izvlačiti iz automobila.

Na mjesto nesreće su uz vatrogasce stigli policija i Hitna pomoć.

Od desetero ozlijeđenih, teže je ozlijeđen muškarac i dijete staro oko dvije godine te su prevezeni u bolnicu, neslužbeno doznaje 24 sata.

Svi ozlijeđeni putovali su automobilima stranih tablica.

Gužva zbog nesreće na obilaznici Foto: HAK

