"Mora li dogoditi nesreća s tragičnim ishodom da bi netko iz HŽ-a postavio signalizaciju, rasvjetu i sve što treba kako bi se sačuvali ljudski životi", ogorčeno se zapitao bubnjar iz Varaždina Saša Maček koji se sa svojim kolegom automobilom vraćao kući u Varaždin kada je na njih naletio vlak na pružnom prijelazu u Cehovskoj ulici.

Saša nam je ispričao što se dogodilo. "Vraćali smo se iz Barcelone, s turneje. Konačno smo došli do Varaždina, vozili smo po mrklom mraku, kada smo došli do Cehovske ulice koja je trenutno jedna od najprometnijih u Varaždinu, budući da se most obnavlja i trenutno se drugačije ne može ući u grad.

Vozio je moj kolega, američki državljanin. Vozili smo 40 kilometara na sat kada je na nas naletio vlak koji nije trubio niti je davao ikakav zvučni signal da dolazi.

Zbog slabe vidljivosti vozač nije vidio Andrijin križ, ali na takvom, nepreglednom prijelazu, taj znak jednostavno nije dovoljan. Daleko od toga da nismo krivi, ali trebali su postaviti rampu i bolju signalizaciju.

Mogli smo poginuti. Stravično je kada u mrkloj noći vidiš samo svjetla od vlaka kako se približavaju. Užas. Automobil je u potpunosti uništen, ali mi smo, na sreću dobro“, rekao nam je Saša potreseno, uvjeren da se nesreća mogla izbjeći da je HŽ postavio rampu i ostalu zvučnu i svjetlosnu signalizaciju.

"Radi se o prijelazu kojim prolazi na tisuće automobila, turista. To je iznimno prometna ulica, a oni se nisu pripremili. Radi se o katastrofalnom sigurnosnom propustu. To zbilja ne razumijem. Kako je moguće da ljudi ginu na pružnim prijelazima, a oni ništa ne ulažu?"

Otkrio nam je i da je dan nakon nesreće postavljena signalizacija zbog čega se pita ako je sve bilo napravljeno kako treba zašto su tek nakon nesreće postavili bolji sigurnosni sustav.

Policija je o nesreći izdala priopćenje:

"Danas, 19. srpnja oko 2.15 sati u Cehovskoj ulici u Varaždinu, u naletu vlaka na osobno vozilo, ozlijeđena je jedna osoba. Državljanin SAD-a starosti 40 godina, upravljao je osobnim vozilom Cehovskom ulicom iz smjera istočne obilaznice u smjeru Zagrebačke ulice.

Dolaskom do prijelaza ceste preko željezničke pruge, na kojem nema uređaja za zatvaranje prometa ni uređaja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka, nije se zaustavio na prometni znak obaveznog zaustavljanja već je ušao na pružni prijelaz, u trenutku kad je željezničkom prugom naišao putnički vlak koji je prometovao na relaciji Varaždin – Konjščina.

Tom je prilikom došlo do udara prednjeg dijela vlaka u desni bočni dio osobnog vozila. U prometnoj je nesreći lakše ozlijeđen 34-godišnji putnik iz osobnog vozila, koji je nakon pružene medicinske pomoći u varaždinskoj Općoj bolnici, pušten kući.

Poslali smo upit Gradu Varaždinu i HŽ-u, a odgovor ćemo objaviti kada ga dostave.