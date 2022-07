Global Executive MBA program pruža međunarodna znanja u svjetski poslovnim središtima

Luka Lučić je Senior Consultant u tvrtci Sui Generis Consulting. Specijaliziran je za pitanja strateškog savjetovanja na području energetike, što uključuje izradu strategija, podršku pri M&A projektima te izradu studija izvodljivosti. Kao konzultant Luka je uvijek bio u potrazi za novim načinima sagledavanja poslovnih problema, kao i usavršavanja svoje poslovne učinkovitosti. Zbog brzih promjena u sektoru energetike, Luka je znao kako mu je za podizanje karijere na viši nivo MBA program neophodan.

PR (Foto: PR)

Njegove dvije potrebe činile su se međusobno isključive: program koji se može prilagoditi njegovom dnevnom rasporedu i program koji mu može ponuditi međunarodno iskustvo. Nakon puno istraživanja i savjetovanja među privatnim ali i poslovnim kontaktima Luka je saznao za tek pokrenut Global Executive MBA (GEMBA) program - jedini program u regiji koji omogućio spoj fleksibilnosti i međunarodnog iskustva studiranja te pruža međunarodno priznatu diplomu formalnog MBA obrazovanja.

„Global Executive MBA program mi je osim studiranja na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa omogućio i studiranje u Italiji, Luxemburgu i New Yorku, a još uvijek se nadam i Singapuru. Kada kažem studiranje mislim na stručna predavanja, posjete kompanijama i umrežavanje sa studentima, predavačima i poslovnom zajednicom na globalnoj razini što je ujedno i jedna od najvećih prednosti ovog programa.“ – ističe Luka

S obzirom na to da je Global Executive MBA program dizajniran za osobe srednjeg i višeg managementa koji žele podići svoju karijeru na viši nivo, usvajanje novih alata, znanja i vještina za unapređenje poslovanja osigurava se kroz studij uz predavače koji dolaze iz prakse ali i heterogenu studentsku međunarodnu grupu.

PR (Foto: PR)

Uz putovanja na talijanski H-FARM College i Luxembourg School of Business nedavno su se studenti vratili i s putovanja iz New Yorka. U suradnji s partnerskim sveučilištem Stevens Institute of Technology, u New Yorku je za studente organiziran Leadership and Finance Week s predavanjima na teme decentralised finance (DeFi), rada u hedge fondovima, ESG ocjene te makroekonomskim trendovi.



„Dojmovi iz New Yorka su odlični. Program nam je uz niz akademskih aktivnosti omogućio i posjete poznatim međunarodnim kompanijama kao što je Bloomberg, gdje smo dobili uvid u poznate Bloomberg terminale, kao i behind-the-scenes uvid u snimanje vijesti iz njihovog vlastitog TV studija.

Bilo je vremena i za samostalne aktivnosti pa sam imao priliku i istražiti New York kao grad. Poduzetnost i raznolikost vidljivi su na svakom koraku. Impozantno je vidjeti uživo sve poznate znamenitosti kao što su Empire State Building, Central Park i Carnegie Hall, ali osobno su me se najviše dojmile četvrti grada koje djeluju kao mali uvid u druge krajeve svijeta, sve bez izlaska iz Manhattana – Chinatown, Little Italy, Little Brazil itd.“ – ističe Luka.

Za vikend je održano i zadnje predavanje studenata prve generacije Global Executive MBA programa. Studenti završavaju svoje projekte kako bi i položili sve kolegije nakon čega kreću s pisanjem diplomskog rada. I dok su studenti obogaćeni novim znanjima, iskustvima i poznanstvima spremniji za nove projekte, dojmovi protekle godine više su nego pozitivni.



“Program je izvrsna prilika da upoznate profesionalce istomišljenika iz različitih područja i proširite svoju profesionalnu mrežu. Profesori su vrhunski, a format vikenda i brojna studijska putovanja pružaju priliku da se smisleno povežete s kolegama sa studija. Što je najvažnije, nakon studiranja na GEMBA programu osjećam se spremnije za nove tržišne promjene.” - istaknuo je Luka Lučić, viši konzultant Sui Generis Consultinga.



Dok prva generacija studenata svoje studentske obveze polako privodi kraju nova generacija se upisuje na studij i s nestrpljenjem iščekuje predavanja koja počinju na jesen. Za upis na Global Executive MBA program potrebno je više godina radnog iskustva, prethodno završen preddiplomski studij te težnja za daljnjim napredovanjem i uspjehom. Više o Global Executive MBA programu pogledajte ovdje.