Zagrebačka škola ekonomije i managementa potiče sve svoje studente u razvoju karijere, stjecanju radnog iskustva već tijekom studija, odlasku na međunarodnu razmjenu i razvijanju kompetencija.

Zagrepčanin Lovre Kolega, rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, odlučio se po završetku XV. gimnazije u Zagrebu za upis na Zagrebačku školu ekonomije i managementa. “S obzirom na to da sam živio te završio osnovnu školu u Americi i u Zagrebu MIOC IB program, upis na ZŠEM mi se činio kao najlogičniji korak zbog toga što je ZŠEM ustrojen po principu najboljih američkih sveučilišta i između ostalog, ZŠEM je nudio preddiplomski studij Ekonomije i managementa na engleskom jeziku što je meni bilo od velike važnosti.” - ističe Lovro.

Zagrebačka škola ekonomije i managementa potiče sve svoje studente u razvoju karijere, stjecanju radnog iskustva već tijekom studija, odlasku na međunarodnu razmjenu i razvijanju kompetencija. Rezultat ovakvog rada je uspješan razvoj karijere studenata ZŠEM-a po završetku studija.

“Kao obožavatelj automobila, dugo sam razmišljao o tome kako bih mogao naći posao te imati karijeru u automobilskoj industriji. Naravno, kada sam na svojoj drugoj godini studiranja na ZŠEM-u čuo za tvrtku Rimac Automobili – koja se bavi upravo time što me zanima – htio sam ugrabiti priliku. Budući da nisam imao puno radnog iskustva, znao sam da bi bilo bolje zatražiti pomoć, pa sam se javio Career Centru. Tamo su mi pomogli u svim koracima i nakon malo vremena (i puno nervoznog znojenja) uspio sam dobiti praksu u Rimcu kao Business Development Intern.”

PR Foto: PR

Career centar ZŠEM-a pomaže studentima u pronalasku obvezne stručne prakse tijekom studija i stalnog zaposlenja po završetku istog. Obvezne stručne prakse uvode studente na tržište rada te se 40% studenata ZŠEM-a zapošljava već tijekom studija dok se ostatak od 94% njih zapošljava godinu dana po završetku studija.

“Kao Business Development Intern sam pomagao na našim business-to-business projektima – projekti na kojima razvijamo komponente za automobilske proizvođače: baterije, e-Axles, infotainment i connectivity sustave, elektroniku, advanced driver assistance sustave. Da nabrojim i objasnim sve na čemu sam imao priliku raditi sigurno bi mi trebao laptop s duplom memorijom od ovog mog; od naše web stranice i drugih marketinških poslova, do dobivanja novih projekata, upravljanja projektima i strukturiranja internih procesa firme. Ne znam kako bih ovo uspio da većinu ovih stvari nisam naučio na ZŠEM-u jer sam se kroz studij prvi put susreo sa sličnim stvarima. Kroz sve to navedeno sam uspio vidjeti kako automobilska industrija zapravo funkcionira, a i uz to kako funkcionira jedna od najrelevantnijih firmi u Hrvatskoj.

Lovre je pisao svoj završni rad na temu “The Differences in Marketing Communication Approaches between Luxury Brands in the Automotive Industry” te tako završio svoje školovanje na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa 2021. godine.

“Po završetku studija zaposlio sam se za stalno u firmi Rimac Technology kao Project Coordinator i trenutno koordiniram validacijska testiranja za naše baterije. U isto vrijeme upravljam projektom na kojem proizvodimo raznu elektroniku. Nakon skoro tri godine u firmi, mogu iskreno reći da mi je i dalje teško vjerovati da sam uključen u ovakve projekte gdje radimo komponente za neke od najzanimljivijih automobila na svijetu. Također mogu reći da i dalje učim nešto novo i fascinantno svaki dan i da mi je drago da sam dobio priliku za praksu tijekom mog studiranja. U Rimcu planiram nastaviti graditi svoju karijeru, a i veselim se reakcijama na vozila kroz idućih par godina na čijim projektima sam sudjelovao.”

Želite li i vi biti dio uspješne priče Zagrebačke škole ekonomije i managementa pogledajte našu ponudu studijskih programa i prijavite se za studij već danas.

Preddiplomski studiji ZŠEM-a - 240 ECTS:



• Ekonomija i management

• Poslovna matematika i ekonomije

Studiji se izvode na hrvatskom i engleskom jeziku u trajanju od četiri godine, a po završetku se stječe zvanje prvostupnika ekonomije. Upis na studije radi se na temelju prijemnog ispita koji se održava se

9. travnja, a prijaviti se možete putem internetske stranice ZŠEM-a.