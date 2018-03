Tko od nas nije barem jednom za volanom uzeo mobitel u ruke, samo da "nabrzinu odgovori na poruku"? Znate li da time ozbiljno ugrožavate i svoj i živote drugih sudionika u prometu?

Istraživanja su pokazala da se čak 91 posto vozača koristi mobitelom u vožnji i time vjerojatnost za nesreću povećava i do 23 puta. To je jedna od najopasnijih radnji koju možemo napraviti za vrijeme vožnje jer nam čak i obično odgovaranje na poruku oduzima pažnju na pet sekundi, i to u situaciji u kojoj i stotinka može značiti razliku između života i smrti. Ali očito da smo postali toliki ovisnici o mobitelima da je konstantna dostupnost postala imperativ modernog života – iz automobila odgovaramo na poruke, pišemo mailove ili guglamo restoran prema kojem se upravo vozimo.

Na problem je ukazala i tvrtka Outdoor akzent uz pomoć agencije Señor koja je kreirala kampanju “Budi smart: dok tipkaš, ne vozi”, uz podršku Ministarstva unutarnjih poslova. Plakati diljem Hrvatske upozoravaju sve vozače da tipkanje za vrijeme vožnje njihov smartphone pretvara u smrtphone, pravo oružje koje u trenutku nepažnje može oduzeti nečiji život.

"Outdoor plakati uz cestu idealan su medij za ovu poruku jer vozače upozoravaju na opasnost baš na mjestu na kojem po život opasan prijestup i nastaje – tamo je efekt ovakvog oglasa najveći", poručuje direktorica Outdoor akzenta Gabriela Klarić.

“Jednostavnom intervencijom u tipografiji pokazali smo vozačima kakva se opasnost može skrivati iza smartphonea, gadgeta bez kojeg ne možemo zamisliti svakodnevni život, a u vožnji nas može koštati života. Volimo ovakve minimalističke ideje, koje upečatljivo i snažno prenose poruku bez puno priče”, naglasio je Vanja Blumenšajn, Señorov kreativni direktor.

Neka su istraživanja pokazala kako je korištenje mobitela za vrijeme vožnje jednako kao da imate 1 promil alkohola u krvi. Vožnja u pijanom stanju društveno je stigmatizirana, a nadamo se da će i ova kampanja pomoći podizanju svijesti kako je i tipkanje po mobitelu u vožnji jednako neprihvatljivo i upravo za volanom podsjetiti vozače kako tijekom vožnje trebaju gledati na cestu, a ne u ekran.

U prosjeku 55 minuta dnevno tipkamo poruke, probajmo da od njih nijedna ne bude za volanom. Sljedeći put kad za vrijeme vožnje čujete poznati zvuk primanja poruke, pričekajte da stanete – sigurni smo da nije ništa od životne važnosti.