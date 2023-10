UŽIVO Plenković o požaru u Osijeku: "Važno je da građani prate informacije, provest će se istraga"

Premijer Plenković komentirao je požar u Osijeku."Razgovarao sam s gradonačelnikom. Riječ je o nezapamćenom požaru. Tamo je jako puno otpada, kojeg je jako teško ugasiti. Zahvaljujem svim službama koji su angažirani i koji nastoje smanjiti štetu. Vidjeli smo i veliki dim. Važno je da građani prate informacije nadležnih službi", kazao je premijer na početku sjednice Vlade.

"Čuli smo da je došlo do ozljeđivanja vatrogasaca, jednoga i teže", rekao je. Provest će se izvidi i istraga u vezi požara. Komentirao je i nesreću u Veneciji.

"Izgleda da je u autobusu bilo i dvoje hrvatskih državljana. Nemamo još sve informacije, ne znamo u kakvom su stanju", rekao je premijer.

Venecija je proglasila dan žalosti, nakon sinoćnje nesreće turističkog autobusa u kojoj je prilikom slijetanja s autoceste poginula najmanje 21 osoba, uključujući dvoje djece. Među poginulima su Ukrajinci, Francuzi i Nijemci. Autobus je prevozio četrdesetak talijanskih i stranih turista koji su bili upravo posjetili Veneciju i vraćali se u svoj kamp nešto prije 20 sati.

Među 15 ozlijeđenih je dvoje djece i dvoje tinejdžera, a petero ozlijeđenih je u "vrlo teškom" stanju.

Premijer je u uvodnom govoru podsjetio da je inflacija niža u kolovozu i da je Vlada zamrznula cijene brojnih proizvoda. Komentirao je i kupnju francuskih borbenih aviona.

"To je ogroman korak naprijed, ovo smo čekali desetljećima. Odluka o tome je bila važna, no nije to jedino ulaganje u Hrvatsku vojsku. Doći će, uz postojeća 4, još osam Black Hawka. Ovo je dio zaokružene politike Vlade", rekao je.

Sjednica Vlade

Na dnevnom redu sjednice Vlade je, među ostalim, informacija o aktualnom stanju vezanom za potres, odluka o pružanju pomoći prijenosom sredstava iz strateških robnih zaliha radi saniranja posljedica olujnog/orkanskog nevremena i tuče iz srpnja 2023., te davanje ovlasti ministru znanosti i obrazovanja za donošenje odluke o dodatcima na plaću zaposlenicima u osnovnim školama koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola".

Na dnevnom redu je i davanje suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH u razdoblju od 2024. do 2026. za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk.