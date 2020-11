Za dva su tjedna lokalni izbori u BiH, a pravo glasa i u Hrvatskoj ima oko devetnaest tisuća birača. Svaki je glas bitan pa je zato krađa i prodaja glasova te krađa identiteta - učestala praksa.

Dobili smo dojavu o nekoliko adresa na kojima je lažno prijavljeno po desetak ljudi iz BiH, a da vlasnici za to ne znaju. Otkriveno je i čak četiristo umrlih koji su prijavljeni za glasovanje. Kada smo zvali na mjesto prebivališta, dobili smo zabezeknute reakcije ljudi na čije su adrese prijavljeni fiktivni birači.

Doba je godine kad iz grobova ustaju mrtvi - izbori. Pitali smo čovjeka iz Srbije je li kod njega prijavljen Velimir kako i stoji u sustavu. „Taj je umro, moj ujak, prije deset godina“, objašnjava. Kod njega navodno živi i Željka Ćuskić. „Nema nikoga“, dodaje.

Za izbore ljudi najednom žive i u mesnici, no ni za njih nitko nije nikada čuo. Saznali smo i da je na jednoj adresi prijavljeno pet osoba te pitali vlasnika je li to točno. „Na mojoj adresi? Nema nikoga“, odgovorio je.

Milenko Milić, Sadra Kojić, Korač Tomislav, imena se redaju, no ondje gdje, kako je navedeno, žive, kažu da nema nikoga. Državljanstvo ili osobna karta dobivaju se za dan. To su izbori. To je Balkan.

Kod žene prijavljeno deset birača, ona za to ne zna

Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini su za dva tjedna. Pravo glasa u Hrvatskoj ima tisuće građana. Jedna od njih je i gospođa iz Zagreba. No, ona tvrdi kako ju to ne zanima jer već dugo živi u Zagrebu te kako neće glasovati. Pred kuću ove umirovljenice došli smo kako bismo je pitali zašto je na njezinoj adresi registrirano čak deset glasača iz Dervente - mjesta odakle dolazi i sama.

„Šta imam pričati, nemam pojma, rekla sam, ljudi su tu prijavljeni, ja ne znam ni kako se zovu“, dodaje.

Svi bi ti ljudi kojima ne zna identitet trebali na dan izbora dobiti poštom glasački listić poslan na njenu adresu i zaokružiti jednu od stranaka. Pitanje je hoće li to učiniti sami ili netko drugi umjesto njih. Jer gospođa iz Zagreba nam otkriva da ju je jedan mladi član obitelji nazvao nedavno i kazao da će ovdje prijaviti neke ljude.

„A bilo je možda prije mjesec dana, rekao je da su kod mene prijavljeni tu, zbog izbora u Bosni, tamo u Derventi, zato što ljudi tu stanuju po Zagrebu. Pa nemam pojma zašto se prijavljuju, evo. Ne znam“, tvrdi gospođa.

Stoga smo otišli u Požegu do kuće tog mladića. Nakon pola sata potrage, i više od sat čekanja, već kad smo mislili odustati, on je izašao. Bježi, a mi ne idemo automobilom za njim jer nam je ovim postupkom mnogo toga rekao. Putujemo u Đakovo.

Đakovački branitelj – To je krađa identiteta

Zdenka Ondašeka iz Đakova pitali smo o petoro prijavljenih osoba na njegovoj adresi. On nam govori da tamo ne živi nitko osim njegove supruge i dvoje djece. Mi mu govorimo da će kod njega glasati pet ljudi iz Žepča, a on je šokiran. Vidljivo uzrujan, pušta nas u kuću i sebi nikako ne može doći.

„Sad ste me stvarno, pao sam u nesvijest. Pa ja nemam nikoga. Nemam pojma, ne znam. Evo sada ste me šokirali, otvorili vrata i pitali me, ja kažem, nemam pojma. Pregledajte kuću, ne znam o čemu se uopće radi. Ne znam ništa“, u šoku nam govori te dodaje da mora popiti tabletu za smirenje.

Branitelj je koji je nedavno otkrio da ima PTSP. Kaže nam da je riječ o krađi njegovih osobnih podataka i da nikakve veze s izborima u Bosni i Hercegovini nema.

„Ljude nikad vidio u životu. Osjećam se jadno da je netko upotrijebio bez da sam ja znao bilo šta. Neka se nađe tko je krivac za to i ti ljudi da se maknu sa tih spiskova, pa neka netko odradi svoj dio posla“, pozvao je.

Birači prijavljeni i u mesnici

Kako bismo mu pomogli, a i raščistili neobičnu situaciju iz Zagreba, stupamo u kontakt s predsjednikom Centralne izborne komisije u BiH. Pristaje na intervju. I odmah otkriva da su identiteti osoba iz Dervente prijavljeni na zagrebačkoj adresi zloupotrebljeni. I to je riječ o više od deset osoba. Muljalo se i u Đakovu.

„Imam dakle devetnaest osoba. Ovi ljudi nisu registrirani za glasanje van BiH. Neće glasački materijal otići na ovu adresu. Ja imam podatke o šest osoba. Ne znam za koju su se izbornu jedinicu prijavili, svih šest prijava je odbijeno“, potvrdio je.

Fiktivni birači otkriveni su i u Srbiji. I to prijavljeni za glasanje u mesnici. Vlasnica o tome ništa ne zna.

„Šta ja znam kako su se oni prijavili. Možda je netko uzeo naše ime i prezime. Svi oni znaju tko smo mi. Primimo mi poštu za Bosance. Nama nije problem primiti ni poštu, ni paket. Nitko ne žici u mesnici. Pa ne živim ni ja u mesnici", kazala je vlasnica mesnice novinaru i vlasniku portala istraga.ba, da su neki ljudi došli do nje i tražili da im na adresu njezine mesnice stigne pošta.

Otkrili smo da glasuju i pokojni…

Napomenuo joj da se ovdje ipak radi o izborima, no ona tvrdi da o tome ništa ne zna. Još manje zna gospodin imena navodnih birača koji bi trebali glasati u ovoj zgradi u Srbiji. Potvrdio je da on živi tu. Pitali smo ga žive li s njim i drugi prijavljeni: Milenko Marijanović, Ivan Marković, Milan Marković, Milenko Milić, Sadra Kojić, Korač Tomislav.

„Ne, nema od tih nikoga koje ste vi pročitali“, rekao nam je. I kod drugih ljudi sa sličnom situacijom šok i nevjerica.

Željko Bakalar iz komisije objašnjava da su imali 7623 prijave birača van BiH gdje su ljudi prijavljeni na različitim adresama, negdje je birački komplet upućen na dvije različite adrese, negdje na tri, četiri… Provjerom je izborna komisija otkrila da bi na lokalnim izborima u BiH trebali glasati i umrli.

Našli smo još jednog čovjeka kod kojega su prijavljeni i živi i mrtvi kojih tamo nema. Kuća tih ljudi je napuštena. Pitali smo možemo li ju svejedno posjetiti. „Eto gore u brdu, pa šta ideš kad nema nikog, pusto bolan, korov“, tvrdi. Zloupotrebljeni su podaci od preko četiristo umrlih osoba.

Bjelodana krađa osobnih podataka

U RH je za glasovanje na lokalnim izborima u BiH registrirano oko dvadeset tisuća birača. A odbijeno ih je čak dvanaest tisuća diljem gradova Hrvatske. Neke su prijave imale tehničke nedostatke, a u brojnim slučajevima riječ je o teškoj zlouporabi osobnih podataka.

„Ljudi ako su se javljali su bili zbunjeni činjenicom što ih pitamo. Neki su rekli da uopće nemaju saznanja da je netko ih prijavio“, objašnjava Bakalar.

Dio podataka su iz Centralne izborne komisije prijavili Tužiteljstvu jer ovdje je riječ o počinjenju više kaznenih dijela. Vjerojatno je sve dobro organizirano i kreće iz samog sustava. Iz komisije tvrde da najveći udio u organizaciji takvih malverzacija dolazi iz samih političkih stranaka i aktera.

Iz jednog grada u BiH su se u kolovozu javili hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka. I to s jasnim upozorenjem. „Skupina građana naziva građane na području grada Zagreba i upite radi o osobnim podacima, odnosno traži dostavu preslike osobnih identifikacijskih dokumenata“, istaknula je Nada Novak iz agencije.

Redovi za dobivanje državljanstva

"Oni su postavili sumnju na moguću zlouporabu podataka građana RH vezano za prijavu i registraciju vezanu za lokalne izbore u BiH", kaže Novak.

Iz MUP-a su nam pak kazali da nemaju evidentiranih zahtjeva iz BiH za postupanjem hrvatske policije vezanih za krađu i zlouporabu identiteta povezanih s izborima u BiH.

Nakon naših upita, doznali smo od Centralne izborne komisije da će predložiti Tužiteljstvu da se zatraži pomoć i drugih država jer fiktivnih birača za lokalne izbore u BiH ima mnogo u Srbiji i raznim zemljama EU. Ne podebljavaju se glasovi strankama samo fiktivnim biračima, već i naglim prijavama državljanstva.

U Srebrenici su stoga bili redovi. Nitko nije rođen tu, no dokumente dobiju za jedan dan. A građani dolaze svakodnevno. Za jedan dan - državljanstvo. Za tko zna koliko maraka, glasovi mrtvih, onih koji godinama možda nisu i ne misle izaći na izbore, na adresama onih koji nikakve veze s Bosnom i Hercegovinom nemaju, a kamoli sa izborima.

Pitaju se iz poznate grupe Dubioza Kolektiv poznaju li osjećaj sramote ti i takvi političari? - Ne poznaju. Jedino što znaju je varati, krasti i tako godinama egzistirati na vlasti, i to nauštrb naše egzistencije. Dokad narode? Pa dok se TI koji ovo gledaš ne ustaneš i ne izboriš na izborima za nešto drugačije.

