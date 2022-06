Goran Selanec, sudac Ustavnog suda, govorio je o temi ukidanja presude Roe vs. Wade u SAD-u. Osvrnuo se i na stanje u Europi oko pitanja pobačaja.

"Ovdje se ne radi o zakonu, već o presudi. Vrhovni sud SAD-a je sestrinska institucija našem Ustavnom sudu. Oni odlučuju o najvažnijim ustavnim pitanjima. Pitanje pobačaja i pitanje slobode izbora bilo je jedno od najvažnijih ustavnih pitanja, koje je bilo pokriveno tom odlukom, u smislu da je ženama u Americi bila osigurana sloboda izbora i to do visoke dobi u trudnoći", prokomentirao je ukidanje presude Roe vs. Wade sudac Ustavnog suda Goran Selanec.

Pojašnjava da se dogodilo puno stvari koje su utjecale na promjenu ove odluke. "Dogodila su se dva i pol desetljeća predanog rada određenog spektra unutar američke politike i društva. Cijela doktrina dovedena je u pitanje kroz demokratski postupak unutar zakonodavnih tijela, i to primarno na razini saveznih država.

Od 2010. nadalje imate crveni val u kojem je republikanska stranka osvajala zakonodavna tijela i parlamente. Savezne države počele su donositi zakone koji su bili očigledno suprotni odluci Roe vs. Wade", kazao je Selanec u Točki na tjedan N1 televizije.

Ističe da je dovedeno između 800 i 100 antipobačajnih mjera. Time se polako u pitanje doveo status koji je dominirao u akademskoj zajednici, medijima i vlasti.

Dodaje da su se i prije ukidali presedani, ali tako da su se širile temeljne slobode i prava koja su temeljna za modernu demokraciju.

"Postoje veliki prijepori unutar američkog društva. Sud sada vraća odluku na razinu saveznih država. Sada sve ovisi o tome u kojoj državi živite i tome koliko restriktivno će pojedina država ići. Kao i o tome koliko blizu vam je država koja će to dopustiti, ako i o nizu dodatnih pitanja koje ova odluka otvara", rekao je.

Tvrdi da je ovom odlukom nastao cijeli niz pitanja na koja će trebati dati odgovor. "To uključuje pitanje i apsolutne zabrane pobačaja. Gdje je granica? Te odgovore neće dati zakonodavac, već sudovi. Imat ćemo cijeli val novih sudskih procesa kojima će se tražiti odgovore na ova pitanja", rekao je.

"Nemam čarobnu kuglu"

Što se tiče mogućnosti ukidanja prava na pobačaj u Hrvatskoj, Selanec je rekao da nema čarobnu kuglu.

"Ako je to pitanje tumačio Ustavni sud, onda je ono u ovom trenutku zacementirano. Da ste pitali Ameriku prije 15 godina, dobili biste veoma drugačiji odgovor od onog koji ste dobili u petak. U ovom trenutku mislim da će europski odgovor biti učvršćivanje temeljnih prava.

Ipak, to je relativno. Tako je danas, a što će biti za deset godina… nemam čarobnu kuglu", zaključio je sudac Ustavnog suda.