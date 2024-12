Ovako je došlo do ustavne krize: "Porazno je za Hrvatsku da se biraju po političkom kriteriju"

Od ponoći je Hrvatska bez Ustavnog suda. Oporba se zainatila i o sucima nije bilo glasovanja. Ovako je sve počelo.



"Sada idemo na prijedlog odluke o izboru 10 ustavnih sudaca RH, prije nego što krenemo Hajdaš Dončić izvolite...", rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"2023. je Šeparović uputio poziv da se krene s izborima ustavnih sudaca. SDP danas neće glasati o tome, ali je spreman glasati o tome sutra, prekosutra, u ponedjeljak... jer nam je ustavno-pravna sigurnost bitnija od ega Andreja Plenkovića", rekao je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a.



SDP nije htio u istom danu glasovati o opozivu Vladi i ustavnim sucima, iz HDZ-a su se odmah javili za riječ.



"Budući da smo odgovorna stranka, mislimo da je funkcija Ustavnog suda više nego bitna. Mislim da u ovom dijelu HDZ će vjerojatno prihvatiti ovaj zahtjev. Za ovo što danas nije izabrano politička odgovornost je na SDP-u", kazao je HDZ-ov saborski zastupnik Krunoslav Katičić.



Po HDZ-u i SDP-u opleo je MOST-ov Miro Bulj.



"Puna je kapa hrvatskom narodu da ćete vi glasati danas ili sutra za ono što je HDZ, SDP, Možemo istezgario. Ovo je više nego sramotno i kukavički i ne želimo sudjelovati u glasanju sutra kako ste se očito dogovorili", kometirao je Bulj.



"Koliko ste dugo vježbali ovaj igrokaz? Jer sutra ćete se dogovoriti", dobacila im je Marija Selak Raspudić.



Pa je Jandorković glasovanje i odgodio.



"Stavljanje ove točke na glasanje, a da nemamo dogovoreno da će 101 zastupnik glasovati za taj prijedlog, ne bi bilo odgovorno. Sazvat ću sutra nastavak i vjerujem da ćemo ostaviti takav rezultat da će svih deset sudaca biti izabrano", rekao je Jandroković.



Bez izglasavanja ustavnih sudaca ruši se ustavni poredak i ne bi moglo biti ni predsjedničkih izbora.



"To smo htjeli pod svaku cijenu izbjeći i bez obzira što mislio o predijelogu SDP-a odlučio sam se na ovaj kompromis", objasnio je predsjednik Sabora.



Nije tako prošao ni SDP-ov prijedlog opoziva Vlade i Andreja Plenkovića, pa im je on odgovorio kako su neozbiljni i oko sudaca.



"Jedna potpuno bizarna situacija, tako nešto još u smislu cirkusa nismo imali, međutim siguran sam da će se naći rješenje. Koliko ja shvaćam, oni žele da se Ustavni sud kompletira i to će se dogoditi. Hoće li se dogoditi danas ili jedan od sljedećih dana, ali dogodit će se, nema nikakve velike krize", smatra predsjednik Vlade Andrej Plenković.



Jedino što je prošlo u Saboru je imenovanje nove ministrice zdravstva, Irene Hrstić. Ali i najvažniji dokument - proračun za 2025.

Saborski zastupnici prespavat će noć i odlučiti hoće li se Hrvatska probuditi s ustavnom krizom ili bez nje.

Zoran Milanović o ustavnim sucima

O ustavnim sucima progovorio je i Zoran Milanović koji je za sutra najavio i prisegu sudaca na Pantovčaku, odmah nakon izglasavanja u Saboru. Što je još rekao za Dnevnik Nove TV je pripremila novinarka Josipa Krajinović.

"Nadam se da ovaj novi sastav, da će zaboraviti šta je bilo ranije, da će se ponašati u skladu s Ustavom, da će svoje ovlasti tumačiti uže", rekao je predsjednik Milanović.

"Nisam liječnik sad baš da pregledavam imena, da im čitam kartone, neke ljude znam, od nekih ljudi ne očekujem apsolutno ništa, u biti porazno je za Hrvatsku da se po političkom kriteriju, potpuno jasno dakle, HDZ za koji znamo da ima u središnjici svoje stranke posebnu sobu za predsjednika Ustavnog suda, to će biti Dražen Bošnjaković, sto posto, u ovoj fazi, dakle oni to doživljavaju kao power play, kao nasilje, ja to tako nisam nikad doživljavao al to je naprosto stvarnost", dodao je.

"Ovo nije trgovina, to je podjela terena i to nije dobro, ali drugačije ne ide i svi oni koji moraliziraju ovih dana da ne žele u tom sudjelovat ne žele zato što nisu potrebni, a oni koji u tome moraju sudjelovat sudjeluju. Jedan od njih sam i ja pred kojim oni moraju sutra položiti prisegu, ja želim da to bude što prije. Dakle odmah, prema tome neću ni ići u Pariz u Notre Dame nego ću taj dan posvetiti tome", zaključio je Zoran Milanović.

