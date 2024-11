Bliži se rok odabira ustavnih sudaca, iz jedne stranke posebno su nezadovoljni: "Mi ne želimo biti dio tog šibicarenja i nećemo ni glasati!"

"Sve ide svojim tijekom i sve će biti dogovoreno do 7. prosinca", uvjeravaju u srijedu HDZ-ovi ministri govoreći o procesu dogovora s oporbom oko izbora deset ustavnih sudaca koji se do tada moraju u Saboru izabrati.

Oporba negoduje da ih HDZ još nije zvao na razgovor dok je taj rok sve bliži te najavljuje sastanak u četvrtak na kojem će se definitivno dogovoriti oko pet imena s kojima idu na razgovore s vladajućima.

"Siguran sam da će 8. prosinca biti izabrano novih deset ustavnih sudaca i da će početi obavljati svoj posao”, poručio je ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan.

Na pitanje postoji li unutar vladajuće većine opcija da se samo dio sudaca izabere, tek dovoljno da Ustavni sud nastavi funkcionirati, Habijan je istaknuo kako je to hipotetsko pitanje, a da na hipotetska pitanja ne odgovara. "Siguran sam da će deset sutkinja i sudaca biti izabrano", dodao je.

Vladajući predlažu pet, a oporba pet kandidata za Ustavni sud. Kojih pet od 62 saslušana kandidata će biti prijedlog vladajućih iz HDZ-a ne otkrivaju.

"Ono što je meni kao ministru pravosuđa bitno je da Ustavni sud 8. prosinca funkcionira u punom sastavu. U konačnici, imamo još jedne izbore pred vratima koje Ustavni sud nadzire i provodi i bit će sve u najboljem redu”, tvrdi Habijan.

Klub HDZ-a usuglašava kandidate, istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

"U idućih tjedan do deset dana sjest ćemo s oporbom, mi ćemo imati svoj prijedlog, oni svoj i onda ćemo razgovarati. Ne bismo htjeli da niti jedan dan Ustavni sud ne bude u punom sastavu", poručio je.

Saša Đujić (SDP) smatra da su prekasno krenuli u proces izbora ustavnih sudaca te da su već mogli sve završili.

"Na saslušanjima nije bilo politiziranja ni loše atmosfere, imamo jako dobre kandidate i lijevih i desnih svjetonazora tako da možemo popuniti dva saziva Ustavnog suda", ocijenio je.

"Nama u opoziciji uopće nije jasno zašto smo dovedeni u situaciju da još uvijek nismo krenuli s razgovorima s HDZ-om. Lijevo-liberalna opozicija još se prije ljeta dogovorila oko kriterija i uvjeta i imamo desetak ljudi koji su nam u opticaju za prijedlog s naše strane i sutra ćemo se na sastanku opozicije usuglasiti oko pet imena s kojima idemo prema HDZ-u, a od njih očekujemo da se konačno dogovore", najavio je.

"Ako je to neka taktika da nas se dovuče pet do 12, da bude "uzmi ili ostavi", na to nećemo pristati pod cijenu da se Ustavni sud ne izabere, upozorio je.

Đujić kaže da razgovori s HDZ-om ovise o njima jer ih "pitamo već tjednima kada ćemo sjesti za stol, a mi smo na razgovore spremni još od lipnja".

Nije htio govoriti ima li kandidata na koje bi lijevo-liberalna opozicija stavila veto jer, napominje, treba prvo vidjeti koga će HDZ predložiti. Možda HDZ predloži pet idealnih kandidata, što bi bilo dobro i što očekujemo pa onda neće biti ni potrebe da stavljamo veto, kazao je.

Nikola Grmoja (Most) kaže da je jasno da lijeva oporba i HDZ već imaju dogovorenu osnovu i sad je pitanje samo oko nekoliko imena i sada traju trvenja oko njih.

"Ta je trgovina već riješena i malo mi je smiješno sada gledati ljevicu kako kuka da ih HDZ zavlači, pa znali su s kim su ušli u razgovore. Bit će tu dogovora, sad se malo zateže zbog predsjedničkih izbora, jer ni SDP-u ni Možemo ne odgovara da se taj dogovor sada sklopi. To je sve igra za javnost, ali dogovor će doći prije ili kasnije", ocijenio je.

Most, pojašnjava, nije htio ni sudjelovati u tim razgovorima jer su, kaže, tražili konkretne kriterije kod izbora ustavnih sudaca, da im se produži mandat kako pri donošenju odluka ne bi ovisili o svom reizboru, tražili smo stručnost i period hlađenja za one koji su sada izašli iz politike. No, ustvrdio je, to ne odgovara ni HDZ-u ni SDP-u, ali ni Možemo koji tu također asistira.

"Mi ne želimo biti dio tog šibicarenja i nećemo ni glasati jer nismo sudjelovali u dogovoru tog njihovog paketa, a oni kad se dogovore, kandidati će biti izabrani", smatra Grmoja.

