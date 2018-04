Hrvatski nadbiskupi predvodili su mise u povodu Uskrsa.

Zadarski nadbiskup Želimir Puljić istaknuo je na Uskrs važnost nedjelje, dana Gospodinova Uskrsnuća, i poručio da su vjernici pozvani čuvati duhovnost i otajstvenost nedjelje kako bi ona bila i ostala dan obiteljskog zajedništva, radosti, molitve i sabranosti.

"U prvi dan tjedna, u nedjelju, Gospodin je uskrsnuo. Zato nam je nedjelja tako draga i važna. Istina, u suvremenom svijetu ona je postala običan 'dan opuštanja, rasterećenja, zabave i odmora'. Stoga su vjernici pozvani čuvati duhovnost i otajstvenost ovoga dana kako bi ona bila i ostala dan obiteljskoga zajedništva, radosti, molitve i sabranosti2, rekao je mons. Puljić propovijedi na Uskrs u katedrali Sv. Stošije.

Poručio je da je nedjelja naše "duhovno središte i sidrište".

"Kada se veli da je nedjelja duhovno središte, onda se misli kako je sve prema njoj usmjereno. A sidrište slikovito objašnjava da je Dan Gospodnji poput sidra koje daje sigurnost brodu da ga vjetrovi i valovi ne bace na pučinu. Kad je lađa dobro usidrena, a Gospodin u središtu života obitelji i pojedinaca, nedjeljna ima tada postaje važnim svetim događajem koji se ne propušta. Ne čudi onda što su vjernici Bitinije davno govorili svojim progoniteljima, koji su im zabranjivali okupljati se po kućama i slaviti euharistiju, kako 'ne mogu živjeti bez nedjeljnoga sastanka i slavlja'", rekao je, mons. Puljić.

Nadbiskup zadarski i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije (HBK) Želimir Puljić istaknuo je da nas uskrsno jutro ispunja nadom i utjehom, jer uskrsnuli Krist je svjetlo, središte i raskrižje povijesti, njezin smisao i njezino otkupljenje.

"U božićnoj noći svake godine obraduje nas spomen na rođenje djeteta koje je donijelo mir, radost i toplinu. Noćas su za vrijeme bdijenja opet zazvonila crkvena zvona, a orgulje i pjesma 'Slava Bogu na visini' usprkos tuge i žalosti zbog Isusove smrti, pokazali kako Bog ne može bitku izgubiti. On nikada ne gubi. Uskrsno jutro pokazuje kako on uvijek ima zadnju riječ."

Uskrs je, dakle, pobjeda svjetla nad tamom, ljubavi nad zloćom, istine nad lažima i duha nad materijom. Stoga nas, istaknuo je mons. Puljić, uskrsno jutro ispunja nadom i utjehom. Jer, uskrsnuli Krist je svjetlo, središte i raskrižje povijesti, njezin smisao i njezino otkupljenje.

U toj vjeri zaželio je blagoslovljene uskrsne blagdane i obilje milosti i Božjeg blagoslova svećenicima, redovnicama i redovnicimate svim vjernicima Zadarske nadbiskupije. "Neka budu svjedoci toga događaja i širitelji radosti i pouzdanja. A svakomu tko ih zapita neka pruže razloge uskrsne nade koja je u njima."

Nadbiskup Puljić zaželio je sretan Uskrs i predstavnicima građanske vlasti koji su, poručio je, pozvani snagom službe ugrađivati u temelje države vrednote mira, tolerancije, pravde, poštivanja i solidarnosti, te odstranjivati sve što rađa malodušjem i pesimizmom.

Na kraju misnog slavlja podijelio je papinski blagoslov s potpunim oprostom.

Nadbiskup Hranić: Žrtva pravednika uvijek poništava više ciljeve moćnika

Nadbiskup đakovačko-osječki mons. Đuro Hranić istaknuo je na Uskrs kako je Isusovo uskrsnuće pokazalo da žrtva i smrt pravedenika, kojeg moćnici i nepravednici žrtvuju ili ubijaju za neke tobožnje više ciljeve, nikada nije nešto uzaludno te da žrtva pravednika uvijek poništava više ciljeve moćnika i uvijek je početak i izvor nečega novog.

Predvodeći središnje uskrsno euharistijsko slavlje u osječkoj konkatedrali Sv. Petra i Pavla u propovijedi je Hranić rekao kako je Isusovo uskrnuće potvrdilo da je čovjek "najjači kada je sposoban dati sebe za druge i umrijeti za druge i da je u tom trenutku umiranja iz ljubavi za druge i opće dobro najslobodniji".

"Borba za vlast i moć, što bi je tko htio imati u narodu, dovodi uvijek do strašnih zlodjela", upozorio je i dodao kako to pokazuje čitava ljudska povijest, a da "ni naša novija, pa niti demokratska povijest našeg društva, nije u tome nikakva iznimka".

Nadbiskup đakovačko-osječki mons. Đuro Hranić rekao je kako u "svim narodima i u cijelom svijetu uvijek mnogi ljudi stradavaju zbog borbe za međusobni prestiž te da se tu gubi svaki osjećaj za pravo zajedništvo i tu nastaju užasne podjele".

"Svijet se može promijeniti i nemojmo misliti da su društveni procesi nepromjenjivi, i da ovo naše hrvatsko društvo sa svojim ozbiljnim problemima, demografskim, gospodarskim, socijalnim, etičkim, političkim, i s političkim elitama koje robuju svojim sitnim parcijalnim interesima, da to društvo mora propasti. Iz naše nacionalne povijesti učimo i vidimo da Bog one koji ga ljube nikada ne ostavlja. Bilo je kroz povijest i mučnijih situacija i većih podjela unutar naroda nego danas, pa nas je Bog ipak sačuvao i uvijek iznova objedinjavao", naglasio je nadbiskup Hranić.

U ovome mučnom trenutku naše povijesti, rekao je, svatko od nas mora svoju dužnost učiniti najbolje i najpoštenije, kako zna i umije.

Nitko ne bi smio izbjeći i nitko ne bi smio štediti svoj život, čak smo dužni ići tako daleko da opet postanemo nepoželjni i prognjeni, ali uvijek s ljubavlju, kao Isus, nikad s prezirom drugoga i mržnjom, naglasio je đakovačko-osječki nadbiskup.

Dodao je kako Isusovo uskrsnuće poručuje "da se mir stvara na Isusov način, prijateljstvom i ljubavlju" te da "zajedništvo među ljudima trpi zbog sebičnosti i grešnosti u našim ljudskim srcima".



Čestitajući Uskrs, nadbiskup Hranić je vjernicima poželio da se duh Isusove ljubavi nastani u njima, "kako bi mogli biti graditelji novoga društva, u kojem vladaju Isusove vrijednosti i u kojem promičemo i afirmiramo vrijednosti njegova kraljevstva".

Mons. Barišić: Uznemiruje nas prikriveno nasilje koje je u suprotnosti s naravi muškarca i žene

Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić na Uskrs je istaknuo kako nas uznemiruje i stvara podjela među nama "prikriveno nasilje" koje je često u suprotnosti s ljudskom naravi muškarca i žene.

"Već dugo vremena prati nas i proteže se jedna medijska vijest upravo o zaštiti žena od nasilja. Svatko normalan će reći da je to dobra vijest. Dosta nasilju, a osobito nad ženama! Svako nasilje, a osobito nad ženama, sve nas treba povezati i ujediniti. No, ono prikriveno nasilje često u suprotnosti s ljudskom naravi muškarca i žene, jest to što nas uznemiruje i stvara podjele među nama", rekao je nadbiskup Barišić u propovijedi u splitskoj katedrali Sv. Duje.

Opasna vrata provalije samo su odškrinuta

Pri tomu je upozorio kako privremeno skriveni i prikriveni ponori u sebi kriju "opasne i duboke provalije s nesagledivim posljedicama za društvo i ljudski rod, čovjeka i obitelj, za naš dom i domovinu".

Po njegovim riječima, nasilje se rješava ozdravljenjem, a ne rastakanjem čovjeka, braka i obitelji, a svaki pokušaj samostvaranja i samoostvarenja novoga čovjeka, neovisna od Stvoritelja, novi je pokušaj gradnje „Babilonske kule“ koja će prije ili poslije završiti u provaliji.

"Opasna vrata provalije su samo odškrinuta, a s vremenom će se ona sve više, po etapnoj indoktrinaciji, otvarati. Čemu ova dodatna i nepotrebno nametnuta provalija? Čemu ovi diktati čije ćemo posljedice itekako osjetiti? Kad se počne propadati u ponor ne zaustavlja se dok se ne dotakne dno. Zar nemamo već dovoljno provalija u kojima se nalazimo i iz kojih je potrebno zajedno i uz velike napore izlaziti?", upitao je mons. Barišić

Naglasio je kako je dosta samo pogledati demografsku sliku naše domovine, gdje se sve manje vide kolijevke, a sve se više organiziraju pogrebne povorke kao i povorke mladića, djevojaka i mladih obitelji koje napuštajući svoj dom i domovinu, traže budućnost negdje u tuđini. Upozorio je na "provalija siromaštva" koja se sve više širi, jer nema radnih mjesta i sredstava za normalan život, jer su radna mjesta privremena i nesigurna, a male plaće ne dopiru do kraja mjeseca.



"A tko bi mogao izmjeriti provaliju beznađa koja se rađa zbog lažnih obećanja, prikrivenih radnji, rodbinskih i stranačkih veza, nepotizma i korumpiranosti, nametnutih obveza i gubljenja vlastite slobode? A mi, svađamo se i dijelimo, gubimo i trgamo na donošenju zakonskih obveza koje su jako udaljene od stvarnoga života, a još više od najveće zaštite života – Krista uskrsloga", poručio je Barišić.

Istanbulski mozaik

Govoreći o nadi, nadbiskup Barišić je rekao kako je ona prikazana na jednom mozaiku u Istanbulu, odnosno u nekadašnjoj kršćanskoj bazilici otkriven je mozaik koji prikazuje silazak Isusa Krista nad pakao, tj. kako se izrazio Barišić, "do najdubljih ponora ljudskog života i povijesti."



"Kristov lik je prikazan tako da jednom nogom silazi dolje, a drugom uzlazi. U dramatičnom trenutku silaska jednom nogom dodiruje dno ponora, a drugom mijenja smjer prema svom uzašašću na nebesa, gdje se najdublje povezuje 'spes – nada' i 'pes – noga'. Istanbulski mozaik prikazuje nam scenu uskrslog Krista koji u svom izlasku drži za ruku Adama i Evu, koji uzlaze zajedno s Njime. Uskrsli Gospodin iz ponora groba i smrti oživljava muškarca i ženu – čitav ljudski rod. Naravno, po Božjem planu stvaranja i oživljavanja muški i ženski rod jednakoga su dostojanstva, ali različiti po spolu, naravi i psihi," rekao je nadbiskup Barišić.

U tom je kontekstu naglasio kako je Krist "naša velika i temeljna nada bez koje bi sve naše male horizontalne nade ostale iluzija".



"Zahvaćeni uskrslim Kristom, u čvrstoj vjeri i pouzdanoj nadi oslikanoj u istanbulskom mozaiku, pozvani smo izlaziti i hoditi u vjeri i nadi, kako bismo nadišli sve grobne ponore i uskladili sve segmente našega složenog gospodarskog, političkog, zakonodavnog, medijskog, duhovnog, moralnog, osobnog i obiteljskog mozaika", zaključio je nadbiskup Barišić.

On je također kazao kako je u svjetlu uskrsle nade "ljubav jača od mržnje, dobrota od zloće, istina od laži, solidarnost od sebičnosti, život od smrti" i prepoznaje da u našoj kaotičnosti može biti reda, u krizama izlaza, u podjelama zajedništva.



Posebice je istaknuo ulogu žene rekavši kako one "vide dublje i iskrenije osjećaju bližnje u potrebama".



"One su otpornije i upornije, a njihova solidarnost i pažnja dopiru dalje - zadnje gube nadu!" poručio je Barišić.



Rekao je kako će se u Godini majčinstva pod geslom "Obitelj-izvor života i radosti" održati u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna ove godine Treći susret hrvatskih katoličkih obitelji.

Riječki nadbiskup Ivan Devčić istaknuo je u propovijedi na središnjem uskrsnom euharistijskom slavlju u katedrali sv. Vida u Rijeci da je vrijednost Uskrsa u Isusovoj pobjedi nad smrću te u tome što je Bog rehabilitirao Isusa, kao pravednika kojeg su grešnici u ime neke svoje pravde mučili i osudili na smrt.

Devčić: vrijednost Uskrsa u Isusovoj pobjedi nad smrću te Božjoj rehabilitaciji osuđenog pravednika Isusa

Nadbiskup Devčić rekao je da je Uskrs blagdan života te da neizmjerno nadmašuje svaki drugi događaj u ljudskoj povijesti, bez obzira kakve društvene promjene donosio.

"Nema vrijednosti koju bi čovjek htio zamijeniti za život, i ovaj prolazni, a svakako ne za vječni život", istaknuo je Devčić.

"Bog je rehabilitirao osuđenog i ubijenog Isusa te ga postavio za suca svima", rekao je nadbiskup. Zato je Uskrs blagdan nade za sve nepravedno osuđene i mučene, odnosno time se rehabilitiraju svi oni koji su doživjeli sudbinu kao Isus, nepravednog osuđivanja i kažnjavanja, zaključio je Devčić.

Riječki nadbiskup Ivan Devčić predvodio je na Uskrs i misu na talijanskom jeziku u katedrali sv. Vida. (Hina)