USKOK pokrenuo istragu protiv načelnika zbog zlouporabe položaja

USKOK je pokrenuo istragu protiv načelnika Općine Jelenje Roberta Marčelje (PGS-SDP) zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj i ovlasti te krivotvorio službene isprave kako bi spriječio naplatu pravomoćnog potraživanja od gotovo 30 tisuća eura.

Priopćenje USKOK-a donosimo u cijelosti;

"USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave primorsko-goranske, donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1977.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Osnovano se sumnja da je okrivljenik, u razdoblju od 5. studenoga 2020. do 14. travnja 2022. u Jelenju i Rijeci, kao načelnik Općine Jelenje poduzeo radnje u cilju da jednoj osobi onemogući naplatu potraživanja od komunalnog društva kojeg je osnivač Općina, a okrivljenik jedini član skupštine, a koje potraživanje u iznosu od 213.960,57 kuna s pripadajućim zateznim kamatama je ta osoba ostvarila na temelju pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Rijeci.

Robert Marčelja Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Tako je okrivljenik, prije nego što je 20. travnja 2020. ta osoba podnijela zahtjev FINA-i za izravnu naplatu pravomoćnog potraživanja, inicirao i ishodio od općinskog vijeća Općine donošenje odluke o osnivanju novog komunalnog društva, predočivši članovima općinskog vijeća kako je osnivanje novog komunalnog društva potrebno radi neometanog pružanja komunalnih usluga. Na temelju takve odluke je okrivljenik poduzeo radnje radi osnivanja drugog društva te je kao zastupnik osnivača društva Općine Trgovačkom sudu u Rijeci u izvanparničnom postupku podnio izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja koju je prethodno potpisao i ovjerio službenim pečatom, a svoj je potpis dao ovjeriti kod javnog bilježnika, iako je znao da prvo društvo ima naprijed navedenu nepodmirenu obvezu.

Nakon osnivanja drugog društva, okrivljenik je od općinskog vijeća Općine ishodio izmjenu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine, prema kojoj se obavljanje komunalnih djelatnosti koje je obavljao prvo društvo povjerava novoosnovanom drugom društvu. Potom je imovinu i poslovanje prvog društva prenio na drugo društvo koje je, nakon zaključenog stečajnog postupka, 15. lipnja 2022. brisano iz sudskog registra.

Na opisani način okrivljenik je, koristeći se dvostrukom ulogom općinskog načelnika i jedinog člana skupštine dvaju društava, jednoj osobi onemogućio naplatu potraživanja koja je ostvarila prema prvom društvu i tako joj prouzročio štetu u iznosu od najmanje 28.397,45 eura uvećanom za pripadajuće zatezne kamate".