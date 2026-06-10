Tko je Viktor Šimunić? Gradonačelnik koji je snimio HDZ-ovca sada je pod povećalom USKOK-a

Policija je jutros, postupajući po nalogu USKOK-a, započela pretragu doma i ureda gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića.

Šimunić nije uhićen, a pretrage su navodno naložene i na adresi ravnateljice lokalne turističke zajednice.

Navodno je riječ o postupanjima povezanima s kaznenim prijavama protiv Šimunića zbog sumnje u nepravilnosti pri organizaciji poznatih oroslavskih manifestacija – Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavju.

Šimunić je potvrdio upad USKOK-a u svoj dom na društvenim mrežama, a posebno je istaknuo da su mu istražitelji oduzeli elektroničke uređaje na kojima je, kako tvrdi, čuvao podatke i materijale o sportskim savezima koje je namjeravao objaviti. Zbog toga se pita je li riječ o slučajnosti ili pokušaju da ga se spriječi u daljnjem iznošenju informacija.

Viktor Šimunić hrvatski je političar i nezavisni gradonačelnik Oroslavja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Na čelo grada prvi je put izabran 2021. godine kao nezavisni kandidat, a drugi mandat osvojio je 2025. godine uvjerljivom pobjedom već u prvom krugu s gotovo 76 posto glasova.

Širu nacionalnu prepoznatljivost stekao je početkom 2021. godine kada je tajno snimio sastanak s tadašnjim HDZ-ovim dužnosnikom Žarkom Tušekom, koji ga je pokušao potkupiti kako bi prešao na stranu vladajuće stranke.

Na snimci, za koju je Tušek potvrdio da je autentična, čuje se kako Tušek Šimuniću nudi da na svibanjske izbore u županiji ide s nezavisnom listom koja bi bila centrističko-lijeva i tako odnijela glasove SDP-u. Pitali su ga: "Kaj bi ti štel biti?"

Tušek i tadašnji gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak Šimuniću su rekli kako bi mu tajno pomogli financirati tu kampanju iako to zakon izričito zabranjuje. Šimunić je to odbio i sve prijavio DORH-u, no prijava je odbačena.

Afera je izazvala velik politički odjek u Hrvatskoj i lansirala Šimunića u fokus nacionalne politike.

Šimunićevo ime posljednjih se tjedana često spominje u javnosti zbog njegovih istupa o novcu u hrvatskom sportu. Službenim upitima i zahtjevima za dokumentacijom pokušavao je dobiti uvid u poslovanje sportskih saveza i HOO-a, nakon čega je dio prikupljenih podataka objavio i javno komentirao.