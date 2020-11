Afera iz kategorije 'kako iskoristiti položaj za osobno bogaćenje i probitak' - Janaf - ušla je u novu fazu pravnog raspleta. USKOK je ispitao 15 svjedoka koje se povezuje s Klubom Dragana Kovačevića. Među njima je i Jakov Kitarović koji je i javno potvrdio da je bio u Klubu, ali nije vidio ništa sumnjivo. Dragan Kovačević je tužio Janaf jer su ga maknuli s funkcije pa je sad nezaposlen.

Na druženju u Kovačevićevu klubu bio je i Jakov Kitarović, što je o tome rekao USKOK-u, suprug bivše predsjednice o svemu šuti. Odvjetnik Dragana Kovačevića Ivo Farčić rekao je tek šturo: "Saslušan je veći broj svjedoka, ja ne mogu tvrditi kad će izići na slobodu, ali istražni zatvor je određen do 16. prosinca".

Preostalo je još ispitati članove uprave Janafa i Nadzornog odbora. Kovačević je izgubio funkciju, podnio je tužbu.

"Mi smo uložili zahtjev za zaštitu prava, obzirom da nam na njega nije odgovoreno na zadovoljavajući način mi smo pokrenuli postupak, dakle, tužba je predana Općinskom radnom sudu", objasnio je Farčić.

Dolazili su najutjecajniji, a sad okupljanja u Klubu u Slovenskoj više nema, kao ni riječi grafita na zidu: "Dragane, ovo je muzej korupcije".

Grafita koji je bio na zidu zgrade u Slovenskoj 9 više nema, stanari nam kažu da je samo preko noći nestao, ne znaju kako. Oni ne žele pred kamere, neki nam kažu i da se boje.

Barišić se nije odrekao funkcije

Duži boravak u Remetincu prijeti velikogoričkom gradonačelniku Draženu Barišiću, uz svjedoke u Remetincu je i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a funkcije se još nije odrekao, kao ni plaće, koju prema zakonu, prima.

"Zasad još nije došlo vrijeme da razmišlja o ostavci, s obzirom na to da svjedoci još uvijek nisu ispitani, dakle nisam baš najsretniji tempom kojim USKOK ispituje svjedoke, ali ide pomalo prema naprijed", kazao je Ljubo Pavasović, odvjetnik Dražena Barišića.

Petek ide u mirovinu

Zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kazneno djelo na slobodi, u Remetincu je i Krešo Petek. Njegov odvjetnik uvjerava, Petek ide u mirovinu.

"On se aposlutno odrekao svog suvlasničkog dioničarskog dijela, on više tamo nema dioničarski dio, drugi dio - on se odrekao funkcije u nadzornom odboru", objasnio je odvjetnik Kreše Peteka, Veljko Miljević.

USKOK tereti Gorana Puklina da je Kovačeviću pomogao u skrivanju 4,5 milijuna kuna. Obrana uporna - novci su Puklinovi, traže vještačenje.

"Kojim bi se dokazalo da je rukopis na omotnicama u kojima se nalazio novac, da su na novcu isključivo i jedino njegovi tragovi dakle tragovi otisaka prstiju i tragovi DNK", objasnio je Pavasović.

Kovačevićeva imovina pod blokadom

Novci, ali i nekretnine, udjeli u tvrtkama, imovina Dragana Kovačevića - pod blokadom je. "Mi tu blokadu najefikasnije ćemo demantirati na način kad dokažemo izvore novca i kad bude utvrđeno da je to sve čisto", najavio je Farčić.

Gradonačelnicima, Kreši Peteku, kao i Draganu Kovačeviću istražni zatvor određen je do sredine prosinca. No, USKOK može tražiti i produljenje.

