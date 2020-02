Na Novoj TV traju posljednje pripreme za skoru inauguraciju izabranog predsjednika Zorana Milanovića, koja će se održati 18. veljače.

Specijalnu emisiju ''Inauguracija'' i prijenos odradit će jake uredničke i reporterske snage Nove TV. Razgovarali smo s urednikom emisije "Inauguracija" Branimirom Felgerom.

Jesi li već uređivao emisiju o inauguraciji predsjednika? Kako je to izgledalo?

Radio sam na projektu "Inauguracija" predsjednika Republike Ive Josipovića 2010. godine, ali kao reporter s terena. S obzirom na to da sam u tadašnjoj predsjedničkoj kampanji pratio događaje i kampanju Ive Josipovića, mene je dopalo i praćenje inauguracije na Markovu trgu. Pratio sam i predsjedničku kandidatkinju HDZ-a Jadranku Kosor na predsjedničkim izborima 2005. godine, koja, poznato je, nije uspjela pobijediti tada aktualnog predsjednika Stjepana Mesića. Ovo će biti prvi put da u ulozi urednika projekta radim inauguraciju predsjednika Republike.

Branimir Felger o pripremama za inauguraciju Foto: DNEVNIK.hr

Kako zapravo izgleda praćenje inauguracije s uredničke strane?

Urednik bilo kojeg projekta mora sagledati sveobuhvatno cijelu stvar, od izbora najbližih suradnika, voditelja, reportera, do koordinacije nekoliko odjela unutar firme, poput produkcije, PR-a, On aira, tehnike, grafike. Nakon što se program sadržajno osmisli, dogovore gosti, komentatori, pristupa se dogovorima oko tehničke realizacije emisije. Ovdje je bilo važno surađivati sa stožerom izabranog predsjednika, koji je u načelu zadužen za protokol i program inauguracije. Svjedoci smo toga da je ova inauguracija prva u povijesti ovih ceremonija koja se neće održati na Markovu trgu pa je stoga i zahtijevala određene preinake i izmjene programskog sadržaja i tehničko-produkcijskih gabarita. No i to smo uspjeli. Nakon početne faze i realizacije osnovnih elemenata potrebnih za kvalitetno praćenje inauguracije pristupa se osmišljavanju sadržajnog dijela, koji mora biti inovativan, dinamičan, informativan, ali u skladu s ceremonijalnom prirodom samog događaja. Gledatelji su navikli da Nova TV postavlja nove, visoke standarde, pa će tako biti i ovaj put.

Koliko je izazovno biti urednik projekta?

Svaki je projekt izazovan, neovisno o tome radim li predsjedničke, parlamentarne ili lokalne izbore, pratimo li velike događaje poput dolaska pape, ulaska u Europsku uniju, ili ad hoc događaje, poput velikih prirodnih katastrofa, primjerice požara u Splitu ili terorističkih napada, kada prekidamo program i uživo pratimo s terena vijesti iz minute u minutu. Svaki od tih projekata zahtijeva maksimum koncentracije, kreativnosti i inovativnosti. Inauguracija je izazovna u toj mjeri što je njezin protokol poznat, a sve ostalo oko nje, prije i poslije stvar je ideja i realizacije kreativnih ljudi informativnog programa Nove TV. Po tome su nas ljudi i prepoznali i opetovano nam daju povjerenje gledajući baš Novu TV.

Pripreme na Novoj TV za inauguraciju Zorana Milanovića Foto: DNEVNIK.hr

Na što se sve treba misliti? Tko je sve u timu Nove TV za praćenje inauguracije?

Prvo, izabran je tim ljudi koji je mješavina iskustva, mladosti, znanja, energije i profesionalizma. To su ljudi koji godinama osvajaju naše gledatelje upravo tim karakteristikama. Okosnicu tima za praćenje inauguracije čine Ivana Petrović, Mislav Bago, Andrija Jarak i Sabina Tandara Knezović. Uz njih će se još s terena javljati Sanja Vištica i Martina Bolšec Oblak.

Martina Bolšec Oblak priprema se za praćenje inauguracije Foto: DNEVNIK.hr

Sanja Vištica priprema se za praćenje inauguracije Foto: DNEVNIK.hr

Kako se redakcija pripremila za praćenje inauguracije? Što gledatelji mogu očekivati 18. veljače?

Kamere Nove TV pratit će uživo svaki korak izabranog predsjednika, uzvanika na Pantovčaku, prisegu te događaje koji će uslijediti nakon prisege. Također ćemo gledateljima pružiti i pogled na cijeli događaj iz drugačijeg kuta. U realizaciju projekta osim informativnog programa, uključeno je još najmanje osam različitih odjela Nove TV, koji su se uhvatili ovog zadatka već u izbornoj večeri, 5. siječnja. Uz navedeno, na terenu ćemo razgovarati s uzvanicima , a ugostit ćemo i prof. dr. Marijanu Grbešu Zenzerović s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, kao i dr. Gabrijelu Kišiček s Filozofskog fakulteta. Neke stvari nećemo još otkrivati, ali svakako preporučujem da tko bude u prilici i zanima ga prisega predsjednika Republike okrene na Novu TV 18. veljače u 11 sati.

Inauguraciju novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića, koja će se održati 18. veljače u 12 sati, pratite uživo na Novoj TV i portalu DNEVNIK.hr, a specijalna emisija Nove TV ''Inauguracija'' počinje već u 11 sati.