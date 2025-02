Državni inspektorat Republike Hrvatske je poslao upozorenje građanima zbog nedostatka na osobnim automobilima marke Kia Sorento proizvedenima od 1. srpnja 2010. do 21. kolovoza 2014. Proizvođač automobila je Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, a zemlja podrijetla Republika Koreja.

"Hidraulična elektronička upravljačka jedinica (HECU), odgovorna za sustav protiv blokiranja kotača, elektronički sustav kontrole stabilnosti i sustav kontrole proklizavanja, može ostati pod naponom čak i kada je vozilo isključeno. Ako vlaga uđe u HECU, može doći do kratkog spoja. Ako dođe do električnog kratkog spoja, to može dovesti do požara u motornom prostoru", upozorili su na nedostatak iz Držanog inspektorata.



Vlasnici vozila moraju se odazvati popravku nakon poziva od ovlaštenih distributera vozila.

Kia Sorento Foto: Getty Images

