Sjednica Vlade u četvrtak je bila posljednja za ministra financija. Zdravko Marić spakirao je stvari iz ureda, oprostio se s kolegama iz ministarstva i nešto poručio svom nasljedniku.

"Imam dosta adresa na koje ću poslati profesionalna, ali i ljudska pisma zahvale", poručio je ministar financija Zdravko Marić.

Najteže mu je, priznaje, rastati se od kolega. "Smislit ću ja način na koji ću im se zahvaliti još jedanput", dodao je Marić.



Nije lako otići nakon toliko godina. No siguran je da nasljedniku ostavlja profesionalan i uigran tim. Većinu stvari već je spakirao. Ostale su još sitnice. Odlazi u tjednu kada je projekt euro doživio vrhunac, a Hrvatska povijesni rejting. Propituje se je li oko poreza mogao više, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

"Nisam ja egoist koji će reći da je sve što sam napravio bilo isključivo dobro i nikako drugačije. Ja sam poprilično samokritičan. I to me tjeralo naprijed i da kad se nešto dobro ostvari da je moglo i bolje", priznaje Marić.



Odradio je i zadnju sjednicu Vlade. "S obzirom na to da je ovo moja zadnja točka koju predstavljam na sjednici dopustite da vam se još jednom zahvalim na povjerenju i suradnji svih ovih godina, i sve najbolje vam zaželim na profesionalnom, ali i osobnom planu", kazao je Marić.

"Siguran sam da ni jedan od mojih prethodnika niti nasljednika koji će doći u ovu stolicu nikad neće imati mira", rekao je kasnije Marić.



A on odlazi u miru. Kaže da, gdje god da ga put nanese - radit će u interesu Hrvatske. Kazao je i da još ne zna gdje će dalje raditi. "Želim sve najbolje Marku - siguran sam da će nastaviti odličan posao raditi", kazao je za svog nasljednika.



Od petka će na vratima pisati ime novog ministra. A Zdravko Marić svoj profesionalni put nastavlja u nekim novim profesionalnim izazovima.

